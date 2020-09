Leipzig

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am frühen Dienstagmorgen den Nahverkehr der Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) komplett stillgelegt. Schon um 3 Uhr Morgens zogen Streikposten vor allen Straßenbahnhöfen der Stadt und vor dem Bushof Lindenau auf und blockierten die Ausfahrten.

Einige LVB-Fahrer meldeten sich dennoch zum Dienst, wurden von ihrem Arbeitgeber aber nicht eingesetzt. An den LVB-Haltestellen im Stadtgebiet blieb es verhältnismäßig ruhig. Offenbar hatten sich viele Fahrgäste auf den Streik eingestellt. Verdi hatte den Arbeitskampf bereits am Freitag angekündigt.

Straßenbahnhof Dölitz

Um 4.30 Uhr vor dem Straßenbahnhof Dölitz: Die Bornaische Straße ist noch menschenleer, doch am Metallzaun des Hofes hängen Verdi-Plakate und an den Zugängen stehen etwa ein Dutzend Streikposten mit Verdi-Westen. Auch Mitglieder der relativ jungen Nahverkehrsgewerkschaft sind zu sehen. Sie hat sich dem Streik ebenfalls angeschlossen. Ab und an rollen Privatautos an die Absperrungen. Die Fahrer wollen in den Straßenbahnhof und dürfen passieren. „Wir lassen die Mitarbeiter auf den Hof, die heute arbeiten wollen“, erklärt Straßenbahnfahrer Matthias Irmscher, der vor dem Haupteingang steht. „Aber ich glaube kaum, dass heute eine Bahn rausfährt.“

Um 4 Uhr ziehen Streikposten vor dem Straßenbahnhof Dölitz Quelle: André Kempner

Im Vorfeld des Arbeitskampfes war über Konflikte zwischen Streikenden und arbeitswilligen LVB-Mitarbeitern spekuliert worden. Denn Streikgeld bekommen nur Gewerkschaftsmitglieder – wer kein Mitglied ist und nicht auf seinen Lohn verzichten kann, muss sich im Unternehmen arbeitswillig melden. Das machen an diesem Dienstagmorgen einige – aber sie bekommen offenbar von ihrem Arbeitgeber nicht die Anweisung, in eine Bahn zu steigen und den Konflikt eskalieren zu lassen.

Straßenbahnhof Angerbrücke

Um 5 Uhr vor dem Straßenbahnhof Angerbrücke: Rund 20 Streikposten stehen vor dem Tor und hören Julia Kaiser zu. Die Soziologie-Studentin hat vor sich ein Transparent ausgebreitet, auf dem „Klima schützen heißt die Streikenden unterstützen“ steht. „,Jugend for Future’ steht hinter euch“, erklärt die 25-Jährige. „Denn ein guter öffentliche Nahverkehr ist gut fürs Klima.“ Sie werde deshalb ab 6 Uhr mit Mitstreitern am LVB-Haltestellenkomplex vor dem Hauptbahnhof sein und mit Fahrgästen reden. „Die werden natürlich sauer auf die streikenden LVB-Mitarbeiter sein“, sagt sie. „Aber wir werden ihnen erklären, dass eure Arbeitgeber schuld sind und wie die Verkehrswende aussehen kann.“ Der Nahverkehr in den Städten und auf dem Land müsse so umgebaut werden, dass die Bewohner freiwillig aufs ihre Autos verzichten. „Wir brauchen Busse und Bahnen für alle“, fordert Kaiser. Der ÖPNV müsse besser ausgebaut werden. Geld sei dafür genug vorhanden.

Um 5 Uhr vor dem Straßenbahnhof Angerbrücke: Die Streikenden bekommen Unterstützung von der Fridays-for-Future-Bewegung. Quelle: André Kempner

Vor dem Straßenbahnhof Angerbrücke steht auch Paul Pjanow von Verdi. Der Gewerkschaftssekretär erklärt, dass an der Angerbrücke bislang keine Straßenbahn ausgerückt ist. Es seien aber auch dort LVB-Mitarbeiter zur Arbeit erschienen, die offenbar nicht auf ihren Lohn verzichten können. „Ihr Arbeitgeber scheint sie aber nicht einzusetzen“, so Pjanow. „Corona-bedingt sind wir heute nur bis 6 Uhr hier vor Ort. Aber bis 12 Uhr wird gestreikt.“ Der Warnstreik sei ein Weckruf für die Arbeitgeber, an den Verhandlungstisch zu kommen. „Die Arbeitgeber haben mir ihrer Verweigerungshalt den Streik provoziert.“

Bushof Lindenau

5.30 Uhr am Bushof Lindenau: Dort sind die ersten Streikposten schon um 3 Uhr erschienen, erzählt Manuela Schaar von Verdi-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mindestens 50 Fahrer stehen um sie herum und blockieren die zentrale Zufahrt zum Bushof. „Einige sind sogar von ihrer Nachtschicht direkt hierher gekommen“, erzählt die Funktionärin. Einige der regulär rund 300 Bushof-Mitarbeiter sind auch hier zur Arbeit erschienen, rücken aber nicht mir ihren Bussen aus. „Unsere Kollegen beobachten sehr genau, wer das ist und wie sie sich verhalten“, meint die Verdi-Frau. Die Männer um sie herum blicken entschlossen. Kein Zweifel: Sie lassen heute keinen Bus vom Hof.

Um 5.30 Uhr am Bushof Lindenau: Entschlossene Fahrer lassen keinen Bus vom Hof. Quelle: André Kempner

Augustusplatz

5.50 Uhr auf dem Augustusplatz: Die zentrale Haltestelle in der Mitte des Platzes ist menschenleer; nur ab und zu huschen Fußgänger über den Platz und Radfahrer quälen sich noch im Halbschlaf auf ihren Rädern ab. Offenbar weiß jeder, dass gestreikt wird. Und wer es nicht weiß, der erfährt es auf der LVB-Anzeigetafel in der Platzmitte. „Die Gewerkschaft bestreikt am Dienstag von 3 bis 12 Uhr die LVB“, ist dort zu lesen. „Deswegen fahren keine Busse und Bahnen: Ab Nachmittag voraussichtlich wieder Normalbetrieb.“

5.52 Uhr auf dem Augustusplatz: Die Haltestelle ist verwaist und eine Anzeige macht darauf aufmerksam, dass bis Mittag gestreikt wird. Quelle: André Kempner

Von Andreas Tappert