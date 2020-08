Leipzig

Bei 36 Grad im Schatten trafen sich am Sonnabend ein paar Familien mit ihren Sprösslingen und viele Alleinstehende, um gemeinsam zu grillen – eingeladen hatte der Verein „Essen mit Herz“. Vereinsvorsitzender Rainer Winkler kümmerte sich gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Carmen Pelka und Mitglied Rosemarie Schneider persönlich um jeden Gast. Yvette Winter, zuständig fürs Sponsoring, und Schatzmeister Tom Pelka standen tapfer am heißen Grill und gaben leckere Bratwürste im Brötchen aus. Die Ausgabe von Kleidung und Spielsachen stieß ebenfalls auf reges Interesse. Auch Mediziner Steve Pelka aus Berlin kam beim Grillevent vorbei – er engagiert sich ehrenamtlich für den Verein und begleitet die Tagesfahrten mit seinem Sanitäterkoffer.

Yvette Winter und Tom Pelka als Grillmeister. Quelle: Regina Katzer

Ausfahrten und Weihnachtsschmaus

Obwohl Corona die Pläne des Vereins durcheinander gebracht hat, sind alle optimistisch, dass der geplante Frühjahrsausflug in den Spreewald am 5. September nachgeholt werden kann. Im Oktober soll es nach Potsdam auf Tour gehen und am 17. Dezember steht wieder das Weihnachtsessen im Altenpflegeheim „Martin-Andersen-Nexö“ auf dem Programm. Die Menschen sind dankbar für jede Hilfe und die Aufmerksamkeit, die ihnen der Verein entgegen bringt. „Wir nehmen sie so, wie sie sind und das tut ihnen gut“, wusste Rosemarie Schneider vom Verein zu berichten.

Mann mit Herz

Für Sabine Bergk, eine 56-jährige Leipzigerin, sind die geselligen Zusammenkünfte lebenswichtig: „Ich kann mich mit Freunden unterhalten und wir alle sind froh, dass es Leute wie den Rainer gibt. Er ist für uns der goldene Engel, der uns gerettet hat“, sagte sie und lächelte den Vereinschef mit dem honigblonden Haaren an. „Ich kenne die Leute und ihre Schicksale, habe 15 Jahre im Restaurant des Herzens als DJ Fundisko aufgelegt“, plauderte der Mann mit großem Herzen. Am Sonnabend wartete auf einen ABC-Schützen, der am 31. August seinen Schulanfang feiert, eine ganz besondere Überraschung – ein Fahrrad mit Helm und Schloss, das Familie John aus Lützschena gespendet hatte.

Rainer Winkler hatte für einen künftigen ABC-Schützen eine besondere Überraschung parat. Quelle: Regina Katzer

Von Regina Katzer