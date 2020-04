Verein Pro Tiger bittet um Unterstützung

Leipzig/Schkeuditz

„Alter schützt vor Arbeit nicht und vor Visionen schon gar nicht“, dachte sich wohl im letzten Jahr der 89-jährige Hans-Holger Petermann, als er den Vorsitz des neu gegründeten Vereins Pro Tiger übernahm. Schon als kleiner Junge saß er mit großen Augen im Dresdner Zoo vor dem Tigerkäfig und bewunderte die prächtigen Tiere. Jetzt ist er Stammgast bei Carmen Zanders Tigerschau in Dölzig und hat sich ein großes Ziel auf die Fahnen geschrieben: die Gründung eines Tigerparks.

Mammutaufgabe Raubtierpark

„Natur braucht Botschafter“ heißt das Motto des Vereins. Gemeinsam mit den engagierten Mitgliedern setzt Petermann Kraft und Zeit seines Unruhestandes dafür ein, in menschlicher Obhut geborenen und lebenden Großkatzen in einem weitläufigen Park mit viel Auslauf ein neues Zuhause zu geben. Dorthin sollen die derzeit in Dölzig im Interimsdomizil lebenden Raubkatzen umziehen. Einige potenzielle Standorte hatte sich Petermann im Landkreis

Hans-Holger Petermann hat ein großes Herz für Tiger. Quelle: Michael Strohmeyer

und auch darüber hinaus bereits angesehen.

„Wir wissen, das ist eine Mammutaufgabe, und wir können diese nicht allein lösen. Zuerst benötigen wir ein geeignetes Grundstück, als zweites brauchen wir viele Unterstützer, und als wichtigstes brauchen wir natürlich viel Geld“, betont Petermann, der auch Tigerpate im Zoo von Leipzig ist.

Futterkosten müssen aufgebracht werden

Der Corona-Krise geschuldet ist das große Ziel, mit einem kleinen Raubtierpark zur Arterhaltung der bedrohten Tierart beizutragen, in den Hintergrund gerückt. „Vorrangig geht es jetzt darum, Futter für die Tiger zu beschaffen“, erklärt Petermann. Die Königstiger von Carmen Zander wollen erst einmal satt werden – sie benötigen 50 Kilo Frischfleisch pro Tag. Auch die tierärztliche Betreuung und die Kosten für den Platz müssen aufgebracht werden. Da die „Tigerqueen“ alle ihre Schauen und Streichel-Events absagen musste, sind die Einnahmequellen weggebrochen, es fehlt an Geld.

Spendenkonto für die Tiger

„Helfen Sie mit, das Überleben der wunderbaren Tiere zu sichern“, bittet Hans-Holger Petermann. Der ehemalige Schauspieler und Conférencier zaubert gleich zwei Sprichworte aus dem Ärmel, mit denen er auf die Dringlichkeit seines Anliegens verweist. „Viele Wenig ergeben ein Viel“, betont er, weil auch der kleinste Betrag nützt. Sein Schiller-Zitat aus Wilhelm-Tell „Verbunden werden auch die Schwachen mächtig“ passt ebenfalls prima, denn sein Verein freut sich über jedes weitere Mitglied.

Mehr Informationen stehen unter www.pro-tiger.org; Spendenkonto: ProTIGER e.V, Deutsche Skatbank, IBAN: DE 23 8306 5408 0004 8577 80, BIC: GENO DEF1 SLR, Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.

Von Gislinde Redepenning