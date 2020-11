Im August 2021 soll die Leipziger Modellschule des Vereins Lebens- und Bildungsraum mit 48 Kindern starten. Der hat große Pläne: In ein paar Jahren soll ein Bildungscampus für 1000 Schüler am Allee-Center in Grünau entstehen.

Noch eine Wiese: die Fläche neben dem Allee-Center an der Offenburger Straße in Grünau. An dieser Stelle wollen Birgit Kilian, Bianca Wilmsmann und Gerlind Große (von links) mit ihrem Verein einen riesigen Bildungscampus in freier Trägerschaft aufbauen. Quelle: André Kempner