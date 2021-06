Leipzig

Ziemlich genau eine Stunde stehen sie jetzt schon in der stechenden Hitze. „Aber wir ziehen das durch“, stellt Madeleine Hegewald klar. Endlich verlässt eine andere Gästegruppe das Sommerbad Südost: Das Oma-Mutter-Tochter-Trio Ute Weiß (56), Madeleine (36) und Angelina Hegewald (15) darf an ihrer Stelle rein. Drinnen wartet Angelinas Bruder Jacob mit drei Kumpels.

Später, auf der Liegewiese, wird Madeleine Hegewald erzählen, dass es „schon hart“ gewesen sei in der Schlange. „Vor allem wegen der Maske in dieser Hitze.“ Seit 1. Juni haben Leipzigs Freibäder wieder geöffnet. „Ein Stück Freiheit ist zurück“, freut sich Thomas Makan, Leiter des Schreberbads. Aber eben nur ein Stück: Weniger Badegäste dürfen gleichzeitig auf das Gelände als vor Corona. Im Sommerbad Südost in Stötteritz war die Obergrenze von 500 Besuchern am Samstag schon gegen Mittag erreicht.

„Trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl“: Auch wenn sie sich untereinander nahe kommen, zu anderen halten Dominique, Kevin, Sebastian (oben von links) sowie Ute Weiß, Madeleine Hegewald, Angelina und Jacob (unten von links) im Sommerbad Südost lieber Abstand – wegen Corona. Quelle: Dirk Knofe

Die üblichen Corona-Regeln gelten auch hier. Die Menschen müssen Abstand zueinander halten und überall, wo es eng werden kann, medizinische Mund-Nase-Masken tragen: an der Kasse, am Kiosk, auf der Toilette. „Trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl“, seufzt Madeleine Hegewald. Vor allem, als vor dem Eisstand nicht alle auf die Vorgaben achten. Thomas Makan sagt im Schreberbad, dass die Regeln jedem klar seien. „Manchmal lässt trotzdem einer seine Maske am Platz liegen und stellt sich ohne in die Schlange. Dann machen wir ihn darauf aufmerksam“, betont er. „Stress gab es deshalb bisher nicht.“ Mund-Nase-Schutz steht am Einlass zum Verkauf. Madeleine Hegewald ist froh, wenn ein Schwimmmeister die mahnenden Worte spricht. „Man bleibt selbst lieber leise“, gibt sie zu.

Per Corona-Warn-App eingecheckt: Nadeshda und Georg Mautner mit dem neunjährigen Yegor. Quelle: Dirk Knofe

Freibäder in Leipzig unter Corona-Bedingungen: Lieber Zettel ausfüllen, als per Handy registrieren

Die Badegäste müssen sich zudem am Eingang registrieren. Georg Mautner hat mit der Corona-Warn-App einen QR-Code gescannt und so sich selbst, Ehefrau Nadeshda und den neunjährigen Yegor im Schreberbad eingecheckt. „Das ging ganz schnell“, sagt er. Davor mussten sie gegen 11 Uhr aber eine halbe Stunde warten, und das obwohl das Freibad im Zentrum-West am Samstag erst knapp drei Stunden später die maximale Zahl von 900 erreichen sollte. Viele andere Badegäste füllen eben lieber Zettel aus, als das Handy hochzuhalten. „Und das dauert“, weiß Badleiter Makan zu berichten. Besucher Mautner findet zwar, „dass die Maske längst zum Leben dazugehört. Aber bei der Hitze war es in der Schlange schon eine Herausforderung, sie über der Nase zu lassen.“

„Ein Stück Freiheit ist zurück“: Thomas Makan, Leiter des Schreberbads, ist froh, dass die Menschen wieder planschen dürfen. Quelle: Dirk Knofe

Leipziger Freibäder suchen dringend Rettungsschwimmer

Vor dem Sommerbad Kleinzschocher trägt Janine Siegesmund ihre Daten und die ihrer 13 Monate alten Tochter Corinna bereits in der Schlange ins Papierformular ein. Sie sei geimpft, sagt die 30-Jährige. „Und ich hatte auch zuvor keine Panik vor Corona. Ich bin froh, dass wir uns im Wasser abkühlen dürfen.“ Das Freibad im Leipziger Südwesten hat in der Pandemie die größte Kapazität in der Stadt: 1000 Gäste dürfen hier gleichzeitig hinter die Schranke. Am Samstag standen die ersten bereits gegen 9 Uhr an – obwohl das Bad regulär erst um 10 Uhr öffnet. Am Nachmittag pendelte sich die Zahl im ständigen Kommen und Gehen meist bei 50 unter Maximum ein.

„Keine Panik vor Corona“: Janine Siegesmund mit Tochter Corinna im Sommerbad Kleinzschocher. Quelle: Dirk Knofe

Wegen einer technischen Störung blieb das Sommerbad Schönefeld mit seinen 600 Plätzen am Samstag hingegen geschlossen. Das schleuste weitere Leute auf der Suche nach Erfrischung in Richtung der übrigen Becken. Tags darauf werden Anrufer mit den Worten begrüßt: „Sommerbad Schönefeld, wir haben geöffnet.“ Die wesentliche Information bedarf nicht vieler Worte. „Die Nachfrage nach öffentlichem Baden ist nach vielen Monaten der Schließung verständlicherweise sehr groß“, sagt Martin Gräfe, Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder.

Allerdings war lange Zeit unklar, wann der Betrieb wieder erlaubt sein würde. Daher suchten sich viele Saisonkräfte frühzeitig andere Sommerjobs und fehlen jetzt. Die Besatzung der Hallenbäder springt ein, doch das führt wiederum dort zu Engpässen: Bislang waren die acht städtischen Schwimmhallen Vereinen und Schulen vorbehalten, drei öffnen diesen Montag wieder für die Allgemeinheit: die Schwimmhalle Nord in der Kleiststraße, Südost in der Kolmstraße und das Sportbad an der Elster in der Antonienstraße. „Wir suchen weiter händeringend Verstärkung“, sagt Gräfe. „Insbesondere Rettungsschwimmer.“ Damit weitere Becken den Menschen Abkühlung verschaffen – und das Freiheitsgefühl noch ein wenig mehr wächst.

