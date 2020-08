Leipzig

Pflanzen und Pilze im Wald und am Wegesrand, Reinigungsmittel und Farben im Haushalt: Für Kleinkinder ist die Welt voller Gift. Doch wer weiß schon, dass die hübschen Hortensien oder Herbstzeitlosen auch für Erwachsene hässliche Auswirkungen haben, wenn man sie in den Mund nimmt? Der Giftnotruf weiß es und hilft Eltern sofort, wenn ihr Kind beim Parkspaziergang plötzlich ganz blass wird. Vor allem in der Pilz-Zeit im Herbst sind die Experten in Erfurt gefordert.

Schön rot leuchtet der Pilz, und er hat so niedliche weiße Punkte. Ein so hübsches Exemplar sehen kleine Kinder gern, schlagen sich unbemerkt ins Gebüsch, fassen den bunten Hut an und nehmen ihn in den Mund. Zehn Minuten später klingelt das Telefon in der Nordhäuser Straße 74 in Erfurt. Das gemeinsame Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die Telefonnummer, an die sich die besorgten Eltern erinnert haben. Ihr kleiner Fliegenpilz-Entdecker weint nämlich bitterlich, weil ihn plötzlich Krämpfe quälen, er brechen muss und die Stirn schweißnass ist.

Gift lauert oft vor der Haustür, ohne dass es erkannt wird. Einen hübschen Fliegenpilz nehmen vor allem kleine Kinder gern in den Mund. Quelle: Foto: Detlef Wittig/OVZ-Leserfoto

„Wir beruhigen erst mal die Eltern“, sagt eine Mitarbeiterin des Giftnotrufs, „dann fragen wir nach den Umständen und machen uns ein Bild.“ In vielen Fällen reichen bereits die Tipps der erfahrenen Experten aus, um sofort Linderung zu verschaffen. Wenn es wirklich nach einem akuten Fall aussieht, kennen sie direkte Wege zu Notaufnahmen, Spezialisten oder dem nächsten Krankenhaus. Selbst die 112 – der Notruf der Feuerwehr – kann am Ende als Tipp hilfreich sein. Eltern, die ihr kleines Kind von jetzt auf gleich leiden sehen, geraten schnell mal in Panik und vergessen, dass diese Nummer immer hilft.

Giftnotruf Erfurt Telefon: 0361 730730 info@ggiz-erfurt.de www.ggiz-erfurt.de

Der Giftnotruf ist seit 1994 im Einsatz. Die Anfragefrequenz wächst stetig, heute tendiert die Zahl der Hilferufe in Richtung 30.000 pro Jahr. Vor allem von Juni bis Oktober steigen die Anfragen, denn in diesem Zeitraum treten die meisten Vergiftungen durch Pflanzen, Pilze und Tiere auf. Krankenhäuser haben mit rund 44 Prozent den größten Anteil der Anfragen, doch folgen Anrufe von Bürgern mit 38 Prozent dicht dahinter. Alarmsignal für Eltern: Jedes dritte Vergiftungsopfer ist ein Kleinkind, und in fast 7500 Fällen im Jahr hat es sie im eigenen Haushalt erwischt – der Wert ist einsame Spitze in der Statistik des Giftnotrufs.

Digitale Werkzeuge für die Familie Der Familienkalender der Stadt Leipzig für die Familienküche enthält alle wichtigen Notfallnummern. Mit der App Pl@ntNet(für Android und IOS) können Pflanzen beim Spaziergang schnell bestimmt werden.

Vergiftungen im Haushalt betreffen jeden in der Familie, denn praktisch jede Substanz – vom Spülmittel bis zur Parkettpflege – hat negative Folgen, wenn man sie herunterschluckt oder sie an die Augen gerät. Vor allem Waschmittel-Caps sind für Kleinkinder gefährlich, da sie von ihnen verschluckt werden können. Die Warnungen von Herstellern in den Fernsehwerbungen sprechen Bände.

Haushaltsmittel sind der häufigste Vergiftungsgrund bei Kleinkindern, wie die Statistik des Giftnotrufs in Erfurt zeigt. Quelle: Foto: Wilfried Wende / www.pixabay.com

Der Giftnotruf veröffentlicht auf seiner Internetseite daher ständig neue Themen und aktuelle Informationen über saisonale Gefahren. Wer sich vor dem Gang mit der Familie in den Wald über das Thema Pilze informieren möchte, nimmt außerdem am besten Kontakt zu einem Pilzberater auf. Im Landkreis Leipzig gibt es fast 15 Experten.

Auch Leipzig hat eine öffentliche Pilzberatung, doch das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt muss diesen Service wegen der Corona-Situation derzeit streichen. Laut der Stadtverwaltung überlegt man aber, die Beratung noch in diesem Jahr in andere Räumlichkeiten zu verlegen.

Pilze bestimmen mit Online-Hilfe Experten raten: Die drei wichtigsten Pilzsorten in der Region auswendig lernen, alle anderen stehen lassen, so sammelt man sicher – und dann einen Pilzberater fragen. Wer erfahren genug ist, Pilze selbst zu bestimmen, kann Spezial-Portale nutzen oder eine App fürs Smartphone. Die deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGFM) hat diese Apps getestet, der Report lässt sich hier herunterladen. DGFM 123 Pilzsuche Pilzfinder

Von Stefan Michaelis