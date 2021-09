Leipzig

Die Innenstadt war proppenvoll, dem Motto „Raus aus dem Internet – rein in die Stadt“ folgten am Wochenende tausende Menschen. Am verkaufsoffenen Sonntag zogen schon vor 13 Uhr Besucherströme in die City. Die Freisitze wurden gestürmt, an Eis- und Kräppelchenständen bildeten sich lange Schlangen, auf Bänken in der Grimmaischen Straße oder an der Thomaswiese war selten ein Platz zu bekommen. Gut besucht waren auch die vier Bühnen auf dem Naschmarkt, Burgplatz, Richard-Wagner- und Willy-Brandt-Platz. Dort gab’s Modenschauen und Live-Musik. Wortreich legten sich Moderatoren ins Zeug, um das Publikum anzulocken und zu unterhalten.

Verkaufsoffener Sonntag – Trubel in der Grimmaischen Straße. Quelle: André Kempner

Einige Geschäfte machten gar nicht erst auf

In der Petersstraße hockte Straßenkünstler Martin Leipziger aus Halle/Saale auf dem Boden, zeichnete live und bot seine Bilder zum Verkauf an. Leipzig sei für ihn ein gutes Pflaster, erzählte der Straßenmaler, der durch die ganze Welt reist. Nur wenige Schritte weiter spielte ein Musikantenduo Geige und Klarinette. In den Geschäften hingegen hielt sich der Andrang in Grenzen. „Das ist aber immer so an verkaufsoffenen Sonntagen“, sagte eine Verkäuferin aus der Gudrun-Sjöden-Boutique in der Nikolaistraße. Etliche Geschäfte verzichteten sogar ganz auf den Aktionstag. Geschlossen blieben Peek & Cloppenburg und viele kleinere Läden.

Zur Galerie Innenstadt meldet sich mit geballter Kraft zurück

Auf dem Markt verfolgten viele Menschen das Bühnenprogramm der Markttage und den Auftritt der Drehorgelspieler. „Hier ist nichts zu merken von 3G oder 2G, es ist alles wie früher. Und ich darf seit anderthalb Jahren keine Trödelmärkte auf der Agra machen“, zeigte sich Marktveranstalter Günter Seifert verwundert.

Beliebtes Fotomotiv: der Erntedankbrunnen auf dem Nikolaikirchhof. Quelle: André Kempner

Stadt gibt 50 000 Euro dazu

Organisiert hatte das Shoppingfestival der Verein City Leipzig Marketing zusammen mit der Agentur First Contact aus Magdeburg. Von der Stadtverwaltung gab es einen Zuschuss in Höhe von 50 000 Euro aus dem Corona-Hilfsprogramm. Auch das Marktamt unterstützte die Aktion. Amtsleiter Walter Ebert möchte das Shoppingfestival im kommenden Jahr wieder auf die Beine stellen, vielleicht mit einer kleineren Finanzspritze. Denn: „Wir sind alle mit dem Herzen hier. Und das schlägt für unsere Innenstadt.“

Von Kerstin Decker