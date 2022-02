Leipzig

Zuerst die gute Nachricht: Wahrscheinlich im Juni wird die Schlachthofbrücke an der Richard-Lehmann-Straße wieder nutzbar sein. Auch Gleise liegen dann dort wieder. Das kündigten Stadt Leipzig und Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) an, die am Montag ihr Investitionsprogramm für 2022 vorstellten. So wollen die LVB über 111 Millionen Euro investieren. Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt gibt 30 Millionen Euro für Straßen, Brücken und Gehwege aus und steckt weitere 21,9 Millionen Euro in Unterhalt und Instandsetzung.

Dienberg: Verlangen den Bürgern einiges ab

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, den Alltag der Leipzigerinnen und Leipziger so wenig wie möglich zu beeinträchtigen und sind uns bewusst, dass wir ihnen mit den Baustellen einiges abverlangen“, gibt Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) die Strategie vor und nimmt dabei auch die Kritik am Baustellen-Chaos 2021 auf. „Aber diese Arbeiten schaffen die Grundlage dafür, dass sich die Verkehrsinfrastruktur, vor allem für den Umweltverbund, in den kommenden Jahren maßgeblich verbessert.“

Dabei wollen auch die LVB die Verkehrswende entsprechend der Klimaschutzziele nachhaltig gestalten, wie Ulf Middelberg, Sprecher der LVB-Geschäftsführung, betont. Ein Beispiel ist die Einführung der E-Bus-Technologie. Im Vorjahr kaufte das Unternehmen 21 E-Busse für den Einsatz auf der Buslinie 89 sowie 74/76, nun werden Gelenkbusse für den Einsatz auf der Buslinie 60 beschafft. Darüber hinaus schließen die LVB 2022 ihr Fahrzeugbeschaffungsprogramm für neue XL-Straßenbahnen ab und bereiten den Baustart neuer Fahrzeuge vor.

Das sind die großen Baustellen 2022

Am Verkehrsknoten Adler werden ab Mai die Bauarbeiten fortgesetzt, um das Gleisnetz für den Einsatz breiterer Straßenbahnen herzurichten. „Über die Sommermonate ist die Strecke für die Straßenbahn gesperrt, wir richten umfangreichen Schienenersatzverkehr ein“, so LVB-Technikchef Ronald Juhrs. Bis November 2022 entstehen barrierefreie Haltestellen für Bus und Bahn. Die Sperrung wird genutzt, die Gleisanlagen Richtung Lausen komplett „durchzuarbeiten“. Schwerpunkt ist die Ratzelstraße – dort wird die Gleisinfrastruktur zwischen Hermann-Meyer-Straße/Diezmannstraße sowie Schönauer Straße modernisiert.

Der Ausbau am Verkehrsknotenpunkt Adler geht weiter: Autofahrer und LVB-Fahrgäste müssen deshalb von Mai bis November mit Einschränkungen rechnen. Quelle: André Kempner

Verschlissene Fahrbahndecken werden erneuert

Das Verkehrs- und Tiefbauamt lässt im Sommer verschlissene Fahrbahndecken erneuern, dazu gehören Teilabschnitte der Brandenburger Straße und der Adenauerallee, der Permoserstraße, der Schönauer Landstraße sowie der Bernhard-Göring-Straße. Neu gebaut werden ab Herbst die Waldstraßenbrücke sowie die kleinere Gustav-Esche-Brücke.

Grundhaft ausgebaut wird außerdem ein Teilstück der Linkelstraße. Weitere Bauarbeiten sind unter anderen An der Hufschmiede, in der Margaretenstraße, Shakespearestraße, Gutshofstraße, Cöthner Straße und Mottelerstraße geplant. Der Gehweg in der Dr.-Hermann-Duncker-Straße sowie Teilabschnitte des Rad- und Gehwegs in der Dieskaustraße sollen ausgebaut werden. Neue Radverkehrsanlagen bekommen die Baalsdorfer Straße von Holzhausen bis Baalsdorf sowie am Metawerk Stahmeln. Das Aktionsprogramm Radverkehr weist bis Ende 2022 kleinere Infrastrukturmaßnahmen aus, etwa neue Radfahrstreifen in der Johannisallee und der Essener Straße. Ab Herbst wird zudem ein Teil der Wiederitzscher Straße tiefergelegt, damit LKW dort künftig unter einer Brücke durchfahren können.

Weiterhin geplant: 24 Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut. Lärmschutzwände werden beispielsweise an der Angersiedlung in Knauthain errichtet.

