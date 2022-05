Leipzig

Wer in diesen Tagen in Leipzig mit dem Auto unterwegs ist, braucht vor allem im Westen der Stadt mehr Zeit – ab Montag wird es nun auch im Osten Leipzigs eng. Ab dem 16. Mai, darauf hat das Verkehrs- und Tiefbauamt nun erneut hingewiesen, werden die Fahrbahndecken der Adenauerallee sowie der Brandenburger Straße abschnittsweise erneuert. Stadtauswärts müssen sich Verkehrsteilnehmer entsprechend auf eine Umleitung einstellen, in Richtung Innenstadt soll der Verkehr die ganze Zeit über weiter laufen.

Die Bauarbeiten erstrecken sich auf der Adenauerallee im Abschnitt von der Rackwitzer Straße bis zur Rohrteichstraße. Auf der Brandenburger Straße wird der Bereich von Am Gothischen Bad bis Adenauerallee renoviert. Genau zwei Monate später, am 16. Juli, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Laut Stadt betragen die Kosten 440.000 Euro. Zur gleichen Zeit sollen zudem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leipziger Wasserwerke Schachtdeckel im Baubereich instand setzen.

Umleitung über Ossietzkystraße

Für Fahrzeuge, die stadtauswärts verkehren, wird demnach eine beschilderte Umleitung eingerichtet. Die Umfahrung zur Adenauerallee führt über die Bundesstraße B2 (Rackwitzer Straße), Volbedingstraße, Ossietzkystraße und über die Volksgartenstraße. Zur B87 werden Fahrzeuge über Theklaer Straße, Stöhrerstraße, Braunstraße und Leupoldstraße geführt.

In einer Mitteilung werden die Bauarbeiten mit dem Alter der Deckschichten in den betroffenen Straßenabschnitten begründet. Diese seien bereits 20 Jahre alt und dadurch geschädigt. In dem entsprechenden Stadtratsbeschluss heißt es, dass mit der Baumaßnahme die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur erhalten bleibe. „Eine spätere Beseitigung der immer weiter fortschreitenden Schäden würde wesentlich längere Sperrzeiten und höhere Kosten verursachen“, heißt es weiter.

Damit ist eine weitere wichtige Verkehrsachse im Osten der Stadt von einer großen Baustelle betroffen. Für Probleme sorgen derzeit auch Bauarbeiten im Westen Leipzigs: So ist die Käthe-Kollwitz-Straße noch immer gesperrt, auch am Adler wird gebaut. Erst am Dienstag kam es dort auf einer Umleitungsstrecke zu einem schwereren Verkehrsunfall.

Von Florian Reinke