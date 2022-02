Leipzig

Wie soll man den Verkehrsraum in der Stadt der Zukunft aufteilen? Johannes Ringel, Professor für Stadtentwicklung an der Universität Leipzig, erklärt im Interview, worauf zu achten ist. Und er blickt über den Tellerrand.

Was ist wichtig, wenn wir den Innenstadtverkehr der Zukunft entwickeln?

Eins kann nicht gut gehen: Wenn man eine Spur für Fahrräder nur auf einer Straße freigibt – und nach der nächsten Kreuzung ist alles wieder völlig anders. Das klappt erstens nicht und führt zweitens zu Unmut in der Bevölkerung, weil am Ende gar keiner richtig zufrieden ist. Es braucht ein ganzheitliches Verkehrs- und Mobilitätskonzept für die gesamte Stadt, das zeigt, wie sich Mobilität entwickeln soll. Gerade in Leipzig liegt das auf der Hand – mit einem starken Kern und dem Innenstadtring, zu dem die Magistralen führen, dazwischen die Stadtteile. Da kann man sehr gut einen großen Plan drüber legen, der zeigt, wo man mit welcher Mobilität hinkommt.

Klar ist, dass das Auto eine geringere Rolle spielen soll. Das bereitet vor allem dem Handel Sorge. Die Befürchtung ist, dass viele Menschen dann nicht mehr in die Innenstädte kommen.

Da hilft eine Rückschau. In vielen deutschen Großstädten wurden in den 60er- und 70er-Jahren Fußgängerzonen eingerichtet. Der Einzelhandel hat geschrien, dass das sein Ende sei. Nichts ist passiert. Es wurden Parkangebote ringsherum geschaffen, und natürlich wurden die Fußgängerzonen angenommen. Der Einzelhändler hat eine natürliche Angst vor der autofreien Stadt. Aber schon die Fußgängerzonen haben bewiesen, dass diese Angst unberechtigt ist.

Zur Person Johannes Ringel (64) ist Professor für Stadtentwicklung und Direktor des Instituts für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft an der Universität Leipzig. Seit 2019 hat er das Amt des Dekans der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät inne. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen neben der Stadtentwicklung auch „Stadt und Handel“ sowie „Architektur und Denkmalschutz“.

Die Stadt der Zukunft ist also eine große Fußgängerzone?

Nein, es werden weiterhin alle Verkehrsmittel eine Rolle spielen. Es braucht ein Mischkonzept: Dass man an die Stadt herankommen muss, ist nicht nur eine Frage des Nahverkehrs. Wer doch aus irgendeinem Grund mit dem Auto anreist, muss vor der Innenstadt umgelenkt werden. Es braucht Mobile-Hubs, Austauschpunkte für die Verkehrsmittel – rund um die gesamte Stadt und um die City, an denen man in den Nahverkehr umsteigen kann, ein Rad oder einen Roller leiht. Man muss das intelligent machen und Anreize zum Wechsel schaffen. Nur zu sagen: Das Eine geht nicht mehr und das andere kann kommen – das ist zu wenig. Man kann auch nicht eine Art von Verkehr komplett ausschließen. Wir müssen verknüpft und ganzheitlich denken.

Sie befassen sich auch mit Stadtentwicklung im Zeichen künstlicher Intelligenz. Welche Potenziale gibt es da?

Es braucht selbstlernende Systeme, die wissen, wann wo welche Mobilität gebraucht wird – also zum Beispiel, ob ein großer Bus gebraucht wird oder ein kleiner Elektrobus. Wichtig ist immer ein ausreichender Service – an der Stelle kann der Mensch nicht komplett ersetzt werden.

Wie gestaltet man den Wandel?

Die Frage der Kommunikation und Moderation ist ganz wesentlich. Man muss die Menschen mitnehmen. Man kann sich da an guten Beispielen orientieren – an Amsterdam, Rotterdam oder Kopenhagen zum Beispiel, wo man das gut hinbekommen hat.

Wo steht Leipzig da?

Leipzig ist im Vergleich schon jetzt eine fahrradintensive Stadt, aber es gibt an vielen Stellen nach wie vor gefährliche Stellen, weil es nicht gut geregelt ist. Die überregionale Anbindung in Ost-West-Richtung ist ausbaufähig, und auch die Anbindung in die kleineren Städte im Umland. Trotz S-Bahn und City-Tunnel: Die Wohnungsmarktentwicklung in Leipzig ist auch deshalb teils dramatisch, weil die Wohnpotenziale in den Umlandgemeinden aufgrund fehlender Mobilität nicht ausgeschöpft werden können. Und auch dabei braucht es die genannten Verknüpfungen: Wer in einer Umlandgemeinde sein Kind in die Kita gebracht hat, muss danach schnell in den Nahverkehr kommen, um nach Leipzig zu gelangen. Mobilität muss also viel weiter gedacht werden. Der Nahverkehr in Leipzig selbst hat eine ganz gute Struktur.

Das stimmt mit Blick auf die Hauptverbindungen, aber wenn es in die Stadtteile geht, wird es teilweise ziemlich dünn.

Da muss nachgebessert werden. Wenn ich den Menschen Alternativen zum Auto bieten möchte, muss ich schnell und unkompliziert überall hinkommen.

Gibt es eine deutsche Stadt, die den Wandel schon gut bewältigt hat?

In Deutschland sind alle Städte dran, sich Gedanken zu machen. Aber ein leuchtendes Beispiel gibt es noch nicht. Münster ist zwar die Fahrradhauptstadt Deutschlands geworden, aber nicht auf Grundlage eines großen Konzepts – sondern quasi interaktiv. Für ein richtig gutes Vorbild muss man schon nach Paris fahren. Dort hat man auf den großen Straßen natürlich noch motorisierten Verkehr. Aber die Stadtteile und selbst die Nebenstraßen des Zentrums sind weitgehend autofrei, es gibt fast keinen Individualverkehr. Sie kommen mit dem Zug an und laufen vom Gare du Nord direkt in die Innenstadt. Oder Sie nutzen das perfekte U-Bahn-Netz. Oder Sie steigen in einen der vielen Elektrobusse. Straßen werden begrünt, überall sind Spaziergänger unterwegs und Leute auf dem Fahrrad. Wenn so etwas in einer Mega-Metropole funktioniert – warum dann auch nicht in einer Großstadt wie Leipzig?

Von Björn Meine