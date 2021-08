Die Großbaustelle auf dem Martin-Luther-Ring in Leipzig hat in den letzten Wochen für viele Verkehrseinschränkungen gesorgt. Jetzt ist ein Teilabschnitt wieder befahrbar – zumindest für den Autoverkehr.

Der Autoverkehr an der Kreuzung Harkortstraße/Martin-Luther-Ring rollt am Freitagvormittag wieder an. Quelle: Andre Kempner