Leipzig

Unter dem Motto „ Fahrradstraße statt Mindestmaße – Höchste Eisenbahn für sicheren Radverkehr im Leipziger Osten“ werden am Samstag rund 50 Demonstranten durch den Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld ziehen. Der Fahrradaufzug beginnt um 14 Uhr in der Eisenbahnstraße in Höhe der Hausnummer 129. Von dort aus ziehen die Teilnehmer in Richtung Innenstadt zur Rosa-Luxemburg-Straße und über die Ludwig-, Bennigsen- sowie die Mariannen- bis zur Elisabethstraße. Dort soll die Demo gegen etwa 15 Uhr enden.

Von CN