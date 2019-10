Verkehrschaos in Leipzig nervt Pendler

Leipzig

Es wird gehupt und geschimpft: Pendler regen sich derzeit auf, wenn sie durch Leipzig fahren – oder besser ausgedrückt: schleichen. Lange Autoschlangen machen das Durchkommen besonders zu Stoßzeiten fast unmöglich. Der Grund dafür sind 86 Baustellen in der Stadt.

Die Liste der Verkehrseinschränkungen ist lang. Einige fallen ab dem 31. Oktober und Anfang November weg. So soll beispielsweise die Vollsperrung der Lessingstraße zwischen Jahnallee und Thomasiusstraße am 1. November wieder aufgehoben sein. Viele neue Baustellen und Sperrungen sind allerdings schon angekündigt – und das nervt nicht nur Pendler. Taxi- und Busfahrer sowie DHL-Boten klagen über Beeinträchtigungen ihrer Arbeit.

„Es ist furchtbar. Gerade auf der Kurt-Eisner-Straße und am Schleußiger Weg steht man“, sagt Taxifahrer René Radtke. „Und dann sieht man an vielen Baustellen niemanden arbeiten.“ Nicht nur die Baustellen lassen Radtke ins Schneckentempo geraten. Er beklagt sich auch über Radfahrer, die nicht den Radweg nutzen, sondern die Straße. Auf der Querstraße bei der Nürnberger Straße habe er das sehr oft beobachtet. „Es gibt natürlich auch genug Autofahrer, die nicht richtig fahren oder aufpassen“, sagt der Taxifahrer.

Pendlerin Annett Heinemann ist jeden Tag lange unterwegs. „Ich finde den Stadtverkehr in Leipzig zurzeit ganz gruselig. Ich habe es nicht weit und bin fast eine Stunde für neun Kilometer unterwegs.“ Sie hofft darauf, dass die Baustellen bald weg sind und sie wieder freie Fahrt hat.

Lange unterwegs ist auch eine DHL-Mitarbeiterin. Sie ist am Nachmittag nicht mehr im Zeitplan und hat zehn Minuten auf der Jahnallee verbracht. „Aber das ist eigentlich immer so“, merkt sie an. Ihr Kollege Tom Schulze ärgert sich vor allem über die Baustellen am Georgiring. „Die ganzen Knotenpunkte um den Ring herum waren teilweise ja auch gesperrt. Das war ganz schlimm“, erzählt Schulze.

Der Stadtrundfahrer Hannache Chokre, der jeden Tag mehreren Touristen die Stadt zeigt, lebt seit 20 Jahren in Leipzig und kennt den Verkehr sehr gut. Er beklagt sich in erster Linie nicht über Einschränkungen, sondern über den Bau neuer Häuser. „Es ist chaotisch in Leipzig. Es bleiben immer die gleichen engen Straßen, aber es kommen mehr Menschen dazu und damit auch mehr Autos“, sagt er. Normalerweise brauche er 90 Minuten für eine Stadtrundfahrt, durch Baustellen und den Verkehr sei er zwei Stunden unterwegs.

„Die Baustellen stören mich eigentlich nicht. Ich bin froh, wenn etwas gemacht wird“, sagt Steffen Messerschmidt. Er braucht täglich zehn Minuten von der Gottschalkstraße bis in die Baumannstraße.

