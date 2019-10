Leipzig

In Leipzig demonstrieren am Samstag rund 400 Menschen gegen den Einmarsch der Türkei in Syrien. Unter dem Motto „Protest gegen die Ermöglichung des türkischen Einmarschs in Syrien“ wird der Zug um 16 Uhr vom Willy-Brandt-Platz starten und bis 18 Uhr über den Georgiring, Augustusplatz, Martin-Luther-Ring, Harkortstraße, Beethovenstraße, Wilhelm-Seyfferth-Straße, Beethovenstraße, Harkortstraße, Martin-Luther-Ring, Wilhelm-Leuschner-Platz, Universitätsstraße, Schillerstraße, Neumarkt, Grimmaische Straße zum Markt führen. Rund um die Strecke ist dann mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Von ebu