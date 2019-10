Leipzig

. In Erinnerung an den Herbst 1989 feiert Leipzig am 9. Oktoberden 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution. Damit im Rahmen der Feierlichkeiten die historische Demonstrationsroute zu Fuß abgelaufen werden kann, schränkt die Stadt den Verkehr in der Innenstadt ein. Für Wege zur Veranstaltung sowie den Berufsverkehr am Nachmittag wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Straßenbahnlinien sowie die Buslinien 72, 73 und 89 werden im Bereich der Innenstadt zwischen 16.30 Uhr und 1 Uhr umgeleitet. Der S-Bahn-Verkehr wird nicht betroffen sein.

Der Innenstadtring wird am 9. Oktober ab 16 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Aufgrund der Aufbauarbeiten kann es jedoch bereits ab 13 Uhr zu Beeinträchtigungen und Sperrungen kommen. Im Rahmen der An- und Abfahrt der Gäste zum Festakt im Gewandhaus kann es am Vormittag besonders im Bereich Goethestraße/Augustusplatz zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Bundesstraße B 87 wird innerhalb des Stadtgebietes weiträumig umgeleitet und ist entsprechend ausgeschildert.

Die Fahr in die Innenstadt ist nur bis maximal 16 Uhr an den drei Übergängen Universitätsstraße/Grünewaldstraße, Hallisches Tor/ Gerberstraße und Thomaskirchhof/Gottschedstraße möglich. Bis 19 Uhr kann die Innenstadt über die drei Übergänge wieder verlassen werden. Zwischen 19 und 1 Uhr ist der Innenstadtring vollständig für den Individualverkehr gesperrt. Ab 4 Uhr soll der Ring wieder uneingeschränkt befahrbar sein.

Eingeschränkte Parkmöglichkeiten

Autofahrern stehen nur sehr eingeschränkt Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern außerhalb des Ringes zur Verfügung. Bei der Tiefgarage Augustusplatz sind im Zeitraum von 16 Uhr bis 1 Uhr weder Ein- noch Ausfahrten möglich. Besucher von auswärts sollten unbedingt die P+R-Plätze Leipziger Messe, Völkerschlachtdenkmal, Lausen, Plovdiver Straße und Schönauer Ring sowie die Parkplätze am Sportforum nutzen.

Die Stadt weist außerdem darauf hin, sich nicht auf die mit Halteverboten ausgeschilderten Veranstaltungsflächen zu stellen. Bestehende Dauerausnahmegenehmigungen und Anwohnerparkausweise haben an diesem Tag keine Gültigkeit.

Auch die Taxi-Stellplätze in der Goethestraße sind für den gesamten Tag gesperrt. Die Flächen an der Ostseite und am Mittelbau des Hauptbahnhofes stehen ab 14 Uhr nicht mehr zur Verfügung. Ersatzstellflächen werden dann am Naturkundemuseum und ab circa 18 Uhr an der Westseite des Hauptbahnhofes angeboten. Infolge der Sperrungen am Willy-Brandt-Platz ist die Zufahrt zur Westseite des Hauptbahnhofes nur über die westliche Berliner Straße und die Kurt-Schumacher-Straße möglich.

Mit den Leipziger Verkehrsbetrieben zu den Feierlichkeiten

Die Straßenbahnlinien und die Buslinien 72/73 fahren bis 0:30 Uhr im 15-Minuten-Takt. Die Nightliner verkehren wie gewohnt um 1.11 Uhr, 2.22 Uhr und 3.33 Uhr in der normalen Linienführung ebenso wie die Nachtstraßenbahn N17.

Besucher erreichen die Innenstadt über die Haltestellen Johannisplatz, Hofmeisterstraße, Wilhelm-Liebknecht-Platz, Lortzingstraße, Westplatz, Härtelstraße und die Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz im Peterssteinweg. Die Haltestellen Augustusplatz, Hauptbahnhof, Goerdelerring, Thomaskirche, Neues Rathaus, Wilhelm-Leuschner-Platz und Roßplatz werden nicht bedient.

Taschenkontrollen zur Sicherheit

Aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen wird der Ordnungsdienst stichprobenartig Taschenkontrollen durchführen. Die Stadt bittet die Besucher des Lichtfestes auf das Mitführen großer Taschen, Rucksäcke und sperriger Gegenstände wie etwa Sitzhocker zu verzichten.

Barrierefreiheit

Die Grußworte zur Eröffnung des Lichtfestes um 19 Uhr am Augustusplatz werden in Gebärdensprache übersetzt. Für Rollstuhlfahrer steht ein Podest in der Nähe des Tiefgaragenausgangs D zur Verfügung. Die sogenannten „Milchtöpfe“ sind am Veranstaltungstag mit großen Buchstaben beschriftet.

Weitere Informationen inklusive des Sonderliniennetzplans für den Abend stehen unter www.L.de/lichtfest zur Verfügung. Individuelle Fahrplanauskunft sind aufwww.L.de/fahrplan oder am Servicetelefon der Leipziger Verkehrsbetriebe unter Tel. (0341) 19449 erhältlich.

Von ebu