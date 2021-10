Leipzig

Eines muss man den Verkehrsstrategen im Rathaus lassen: Man kann ihnen nicht vorwerfen, sie hätten die Leipzigerinnen und Leipziger nicht gut eingestimmt auf das, was da kommen soll. Denn wenn auf dem westlichen Innenstadtring möglicherweise schon Ende des Jahres eine der beiden Spuren pro Fahrtrichtung zugunsten neuer Radwege für den Kfz-Verkehr gesperrt sein wird, dann werden die Staus, die heute lediglich Folge von temporären Baustellen sind, in einen Dauerzustand übergehen. Schließlich fehlt es an leistungsfähigen Alternativen zum Innenstadtring. Aber immerhin: Die Autofahrerinnen und Autofahrer haben sich dann ja schon mal dran gewöhnt. Ironie Ende.

Beteiligungsverfahren sind oft nur Alibi

Es ist wie so häufig: Mancher Rathaus-Experte macht eben gerne den zweiten vor dem ersten Schritt. So war es jüngst auch bei den Taxis. Die Unternehmen sollten sich E-Fahrzeuge anschaffen, dabei gibt es an keinem Taxistand auch nur eine Ladesäule. Schließlich knickte die Stadtverwaltung ein und zog die E-Verpflichtung zurück.

Dass es immer wieder zu derlei Fehlentscheidungen kommt, liegt auch an einer Art Alibi-Demokratie. Zwar werden zuvor Beratergremien in die Entscheidungen eingebunden. Aber mit der Zusammensetzung lässt sich leicht Politik steuern. Wenn nämlich ein Interessenvertreter der Wirtschaft oder Automobillobby mehr als einer Handvoll Rad- oder Umweltlobbyisten gegenüber sitzt, muss man sich über den Ausgang solcher Beteiligungsverfahren nicht wundern.

Von Klaus Staeubert