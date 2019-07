In Wahlkampfzeiten werden Partner zu Kontrahenten: Am Dienstag ab 18 Uhr diskutieren CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer und SPD-Fraktionschef Dirk Panter in Leipzig über Ziele zur Landtagswahl diskutieren. Die Debatte in der LVZ-Kuppel wird auch im Internet übertragen.