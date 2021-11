Verkehrsspiegel soll Unfallschwerpunkt in Leipzigs Gerberstraße entschärfen

Leipzig

Um die Sichtbarkeit des Radverkehrs in der Gerberstraße an der Einmündung zur Keilstraße zu erhöhen, wurde jetzt ein Verkehrsspiegel aufgebaut, der Autofahrern eine bessere Einsicht in den Bereich ermöglicht. Nachdem es an der Kreuzung bereits zu Unfällen mit schwerverletzten Radfahrern beziehungsweise Fußgängern gekommen ist, entschied sich die Stadtverwaltung zu dieser Entschärfung.

Lesen Sie auch: Gefährliche Einmündung: Wer darf Verkehrsspiegel aufstellen?

Hintergrund der Initiative im Auftrag des Verkehrs- und Tiefbauamtes ist, „dass der Radverkehr um etwa vier Meter abgesetzt von der Gerberstraße (Zentrum Nord) geführt wird und von rechts abbiegenden Autofahrern im Rückspiegel kaum gesehen wird“, informierte die Stadtverwaltung. Der Verkehrsspiegel soll nun helfen, dass Radfahrerinnen und Radfahrer für Rechtsabbieger besser erkennbar und so sicherer unterwegs sind. Um die Unfallhäufungsstelle zu entschärfen, werde zudem die Radwegemarkierung im Kreuzungsbereich rot eingefärbt.

Zuletzt hatte das Verkehrs- und Tiefbauamt im Mai im Ranstädter Steinweg in stadtauswärtiger Zufahrt der Jacobstraße einen Verkehrsspiegel installiert, weil Radfahrerinnen und Radfahrer hier ebenfalls weit abgesetzt auf einem Radweg geführt werden und es immer wieder zu Unfällen gekommen war. Auch München hat in einem Pilotprojekt Verkehrsspiegel an 100 Problemstellen getestet. Die Ergebnisse dieses Projekts sollen in den Leipziger Versuch mit einfließen. Der Stadtrat hatte im Februar einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Von lvz