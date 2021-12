Leipzig

Am späten Dienstagnachmittag kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A14. In der Abfahrt Leipzig-Ost in Fahrtrichtung Dresden kam ein VW Caddy von der Straße ab und kippte auf die Fahrerseite.

Grund war laut Polizeiinformationen die unangepasste Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Wagen wurde abgeschleppt. Während der Bergungsmaßnahmen der Feuerwehr war die Ausfahrt gesperrt. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Von ys