In der Corona-Krise erweist sich Leipzigs Stadtkonzern als Fels in der Brandung: Obwohl an vielen Stellen Einnahmen wegbrechen, investieren die LVB weiter in dreistelliger Millionenhöhe. Das bedeutet aber auch: Durch Bauarbeiten gibt es ab 22. März Änderungen auf einigen zentralen Linien.