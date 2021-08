Verletzte bei Massenschlägerei in Leipziger Sachsen-Therme

Leipzig

Schwerer Zwischenfall in der Sachsen-Therme im Leipziger Stadtteil Leipzig-Paunsdorf: Wie die Polizei am Donnerstag auf LVZ-Anfrage bestätigte, kam es am Sonntagabend in dem bekannten Erlebnisbad in der Schongauerstraße zu einer Massenschlägerei, bei der mehrere Personen verletzt wurden.

Demnach gerieten an jenem Abend kurz nach 18.15 Uhr zwei Gruppierungen mit mindestens zehn Personen heftig aneinander. Die Männer benutzten nach Polizeiangaben sogar Plastikstühle, um damit auf ihre Kontrahenten loszugehen. Mindestens drei Verletzte mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlungen gegen Syrer

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot am Tatort an. Neben Beamten des zuständigen Reviers waren auch Einsatzzüge beteiligt. Sie organisierten die medizinische Versorgung der Verletzten und stellten die Identitäten der Tatverdächtigen fest. Demnach soll es sich vorwiegend um Männer aus Syrien und Afghanistan handeln. Gegen einen 24-jährigen Syrer werde bereits wegen gefährlicher Körperverletzung konkret ermittelt, hieß es. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung dauerten allerdings noch an.

Von Frank Döring