Ein irrwitziges Projekt, eine skurrile Gruppe und ein Fohlen namens Dream Alliance – darum geht es im Film „Dream Horse“, der am 24. Dezember in den deutschen Kinos startet. Aber noch mal langsam: Die Geschichte dreht sich um Jan, die tagsüber an der Supermarktkasse sitzt und abends im Pub des kleinen walisischen Dorfes aushilft, in dem sie lebt. Die Kinder sind aus dem Haus, ihr Ehemann Brian schaut kaum noch vom Fernseher auf und auch sonst ist ihr Alltag alles andere als aufregend. Doch Jan hat einen Traum: Sie will ein eigenes Rennpferd züchten. Obwohl sie weder finanzielle Mittel noch Erfahrung mitbringt, gelingt es ihr, sowohl Brian als auch den Buchhalter Howard für die Idee zu begeistern. Gemeinsam beschließen sie ein Syndikat zu gründen, das die Kosten für ein Pferd miteinander teilt. Das Projekt reißt die gesamte Nachbarschaft aus ihrer Lethargie und schnell findet sich eine Gruppe, die sich mit einem Zehner pro Woche beteiligt. Tatsächlich wird bald darauf ein Fohlen namens Dream Alliance geboren.

In den Hauptrollen sind Toni Collette (rechts) und Damian Lewis zu sehen. Quelle: Weltkino Filmverleih

Publikumsliebling Toni Collette begeistert in dieser ebenso warmherzigen wie mitreißenden Underdog-Komödie an der Seite von Homeland-Star Damian Lewis als leidenschaftliche Hobbyzüchterin, deren Traum einem ganzen Dorf neue Hoffnung schenkt. Die unglaubliche, aber wahre Geschichte basiert auf den Erlebnissen der Waliserin Jan Vokes und ihrem Überraschungssieger Dream Alliance.

Premiere auf der Galopprennbahn

Am 21. August feiert die Komödie in Leipzig Deutschlandpremiere. Und das – wenn nicht dort, wo sonst – auf der Galopprennbahn Scheibenholz. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. LVZ Familie verlost 3x3 Tickets für die Premieren-Veranstaltung.

