Im bundesweiten Vergleich ist die Wirtschaft in Leipzig offenbar ganz gut durch die bisherige Corona-Zeit gekommen. „Nur in Leipzig sind die Leerstände bei den Büroflächen seit dem ersten Lockdown 2020 weiter gesunken. Das hat keine andere unter den großen Metropolen so geschafft“, erklärt Stefan Sachse, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Leipziger Niederlassungsleiter dieses namhaften Immobilienvermittlers.

Mit Stand von Ende Juni 2021 waren in Leipzig nur noch 166.000 Quadratmeter verfügbar, berichtet er – also zwölf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. „Damit hatten wir den niedrigste Wert aller Zeiten beim Leerstand erreicht. Die Quote betrug nur noch 4,3 Prozent.“ Hinzu komme aber nun das gerade abgeschlossene dritte Quartal, welches außerordentlich gut lief, so Sachse.

Bestwert von 2017 trotz Corona überboten

Die exakten Zahlen würden zwar erst in einigen Tagen vorliegen. „Klar ist jedoch schon jetzt, dass in der Messestadt inklusive dem dritten Quartal mehr als 100.000 Quadratmeter Büroflächen neu vermietet wurden. Das ist absoluter Rekord – trotz aller Corona-Auswirkungen.“ Der bisherige Bestwert sei 2017 erzielt worden: damals mit 98.000 Quadratmetern in den ersten drei Quartalen. „Auch für das Gesamtjahr könnte es diesmal durchaus mit einem neuen Höchstwert klappen“, zeigte sich Sachse optimistisch.

Herausragend beigetragen zu den aktuell guten Zahlen habe die Vermietung des Projektes „LEJ Campus“. Wie berichtet, vollzog die Leipziger Stadtbau AG im Juli 2021 unweit vom Flughafen den ersten Spatenstich für dieses Neubau-Ensemble mit 22.000 Quadratmetern Büroflächen. Investitionssumme: über 65 Millionen Euro. Etwa 700 Arbeitsplätze wollen die Hauptnutzer Deutsche Post/DHL sowie AeroLogic dort ab Mitte 2023 zusammenfassen.

So soll der Neubau für das Internet-Unternehmen Mercateo am Leipziger Johannisplatz zur Fertigstellung Ende 2022 aussehen. Quelle: klm Architekten

Um ebenfalls stolze 500 Jobs geht es bei einem Neubau am Johannisplatz – in unmittelbarer City-Nähe. Dort hat der Projektentwickler OFB aus Erfurt den Bau eines Siebengeschossers mit 11.500 Quadratmetern Bürofläche gestartet. Begleitet durch BNP wurde das Gebäude kürzlich an einen Fonds des internationalen Investmentmanagers Savills verkauft, berichtete Sachse. „Die Flächen sind schon für zehn Jahre an das E-Commerce-Unternehmen Mercateo vermietet.“ Bis Ende 2022 solle das Gebäude fertig sein.

Viel Bewegung in der City und in Plagwitz

Zu den größeren Deals in jüngster Zeit gehörten zwei Abschlüsse mit jeweils mehr als 5000 Quadratmetern. Dabei sicherten sich eine weitere Internet-Firma moderne Flächen in der Innenstadt sowie ein Unternehmen aus der Finanzbranche viel Platz in Plagwitz. Die klima-positiven Schokoriegel der „the nu company“ (für jeden Riegel wird ein Baum gepflanzt) kommen ab Mitte nächsten Jahres ebenfalls aus Plagwitz. Das einstmals in Dresden ansässige Start-up hat als neue Firmenzentrale 2200 Quadratmeter Büroflächen in der Naumburger Straße 25 angemietet. Die Adresse steht für ein Gründerzeithaus nahe der Plagwitzer Markthalle.

Indes sei das lebhafte Geschehen hauptsächlich von vielen kleineren Ansiedlungen oder Umzügen getragen, betonte Sachse. Zum Beispiel mietete in diesem Jahr der Bildungsdienstleister IAD 940 Quadratmeter im „Center Torgauer Platz“, die Anwalts-Sozietät Redeker Sellner Dahs 580 Quadratmeter im „Stentzlers Hof“. Der IT-Dienstleister adesso vergrößerte seine Niederlassung am Markt um 580 Quadratmeter in der Klostergasse.

12.000 Quadratmeter Büroflächen sind für den AOC-Neubau „Kontor 63" an der Berliner Straße (Ecke Wittenberger Straße) geplant. Baustart ist im ersten Halbjahr 2022. Quelle: AOC Immobilien AG

Mittlerweile herrsche aber ein echter Angebotsmangel. „Von den Leerständen in Leipzig sind nur 27 Prozent auf einem so modernen Stand, wie er von den meisten Interessenten gewünscht wird“, mahnt der Fachmann. Zwar seien mit rund 73.000 Quadratmetern jetzt wieder etwas mehr Büro-Flächen im Bau, aber das reiche bei weitem nicht aus. „Oft sind diese Flächen schon lange vor der Fertigstellung komplett vergeben.“

Seit Corona sind flexiblere Einheiten gefragt

Leipzigs größter Projektentwickler in diesem Bereich ist die AOC Immobilien AG. An vier Standorten (Prager, Goldschmidt-, Berliner und Dimitroffstraße) will das Unternehmen insgesamt 46.000 Quadratmeter Büroflächen schaffen, wobei die ersten 5000 im Herbst 2022 an der Prager Straße bezugsfertig werden. „Der Trend zum Homeoffice wird bald vorüber sein“, glaubt Vorstandschef Till Schwerdtfeger. Jedoch würden die Neubauten durch die Corona-Erfahrung inzwischen anders geplant. „Es sind höchst flexible Einheiten gefragt, die sich sowohl für Einzelzimmer als auch für Großräume nutzen lassen. Und der Anteil für die Sozialbereiche wie eine Küche oder Erholungslounge hat sich deutlich vergrößert.“

Von Jens Rometsch