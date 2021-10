Leipzig

Nach der Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in der Alexanderstraße am Westplatz laufen vor Ort weitere Durchsuchungen in der betreffenden Wohnung. Dabei sind auch Beamte des Landeskriminalamts Sachsen (LKA) im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage der Leipziger Volkszeitung erklärte.

Polizei befragt Nachbarn

Darüber hinaus befragen Ermittler Personen im Umfeld. Die Höhe des Sachschadens steht weiterhin nicht fest. Ob es sich bei der verletzten Person um den seit längerem gesuchten Bombenbastler handelt, der im Leipziger Westen sein Unwesen treibt, konnte die Polizeisprecherin weder dementieren noch bestätigen. Die Polizei prüft aber nach eigenen Angaben mögliche Zusammenhänge zu verschiedenen Detonationen in den vergangenen Monaten.

LKA ist vor Ort

Wie berichtet, hatte sich bei der Verpuffung am Montag gegen 9 Uhr ein 34-jähriger Mieter verletzt; er kam ins Krankenhaus. Am Ort der Explosion waren Spezialisten der Spurensicherung im Einsatz, die nach Beweismitteln suchten. Ebenso waren LKA-Experten für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen vor Ort.

Zuletzt hatte eine Serie von Detonationen die Polizei beschäftigt. So explodierte Ende August ein Päckchen auf der Jahnallee. Mitte August detonierte ein Paket am Stadthafen, nachdem ein Passant dagegen getreten hatte; der Mann wurde leicht im Gesicht und an den Beinen verletzt. Ende Mai kam es in einem Einkaufsmarkt im Zentrum-West zu einer Explosion, als ein Marktbesucher eine Pfandflasche in einen Automaten warf.

Von bm