Versailles in Leipzig – die schönsten Gärten vergangener Zeiten

„So ein Buch gab es bisher nicht“ – wirbt der Verleger Thomas Liebscher. Er preist den Band „Bürger, Gärten, Promenaden – Leipziger Gartenkultur im 18. Und 19. Jahrhundert“, der gerade in zweiter und überarbeiteter Fassung im Passage Verlag erschienen ist.

Das opulente Buch entstand in Folge der Ausstellung „ Garten Kunst in Leipzig“, die 2016 im Ausstellungszentrum im Neuen Augusteum zu sehen war. In Zusammenarbeit des Instituts für Kunstgeschichte und der Kustodie der Universität haben Studierende und Lehrende gemeinschaftlich die Gartenkunst und -kultur vergangener Jahrhunderte erforscht und sehens- und lesenswert dokumentiert.

Gärten spiegeln Sehnsüchte ihrer Besitzer wider

„Die Geschichte der Leipziger Gärten ist eng mit der Universitätsgeschichte verwoben“, verweist in ihrem Vorwort Beate Schücking, Rektorin der Alma mater. Sie spricht den Fakt an, dass der hiesige Botanische Garten, 1542 gegründet und damit der älteste seiner Art in Deutschland, eine wichtige Inspirationsquelle für Leipzigs vielfältige Gartenkultur darstellte.

Leipzigs Geschichte ist reich an Gartenkunst und Gartenkultur. Eine Dokumentation, die jetzt im Passage Verlag erschienen ist, beleuchtet die Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert. Viele dieser städtischen Gärten sind nur noch als Gemälde und Zeichnungen überliefert. Hier einige Beispiele, die an eine beeindruckende Zeit erinnern.

Wichtiger Partner für die Buch-Autoren und -Gestalter war das Stadtgeschichtliche Museum mit seinem Fundus an Plänen, Entwürfen, Veduten, Kupferstichen, Aquarellen und Postkarten zur genannten Thematik.

Volker Rodekamp, mittlerweile Direktor i.R.: „Garten- und Landschaftskunst ist ein wichtiger Zweig der Kunstgeschichte. Die meisten Versailles-Besucher lernen den Unterschied zwischen dem strengen französischen Parterre und dem freier gestalteten englischen Gartenteil der Marie Antoinette kennen. Dies ist aber nur ein Teil einer europäischen Gartenkulturgeschichte. Diese und viele weitere Entwicklungen, Vorbilder und Ideale schlugen sich auch in den Gartenanlagen des bürgerlichen Leipzig nieder und geben Aufschluss über das Weltbild und die Sehnsüchte ihrer Besitzer.“

„Lustgarten“ vor dem Grimmaischen Tor

Studierende und Lehrende untersetzen derart gefasste Meinungen mit Text und Bildern. Zum Beispiel zum Großbosischen Garten, einst vor dem Grimmaischen Tor gelegen. Über 200 Jahre währte die Gartengeschichte der Kaufmannsfamilie Bose. Von einem „Lustgarten“ ist die Rede. Was trefflich belegt ist mit einem Gedicht von Benedict Nizsche, verfasst 1725: „Mein Liebchen ist, wie Boßens Garten, / Ein auserlesenes Blumenfeld, /Daß hie und da viel tausend Arten, / Vollkommner Schönheit in sich hält, / Ein Auszug vieler Seltenheiten, / Ein Meisterstück der Artigkeiten.“

Weitere Kapitel des Buches widmen sich unter anderem Apels Garten, „eine bürgerliche Anlage und Repräsentationsraum für August den Starken“, und den Plänen der Wettiner für einen kursächsischen Garten im Rosental. Die städtische Gartendenkmalpflegerin Petra Friedrich beschäftigt sich in der Neuauflagemit dem Wandel des Promenadenrings im 20. Und 21. Jahrhundert.

Bürgerliche Gärten waren mit die ersten in Deutschland

Die bürgerlichen und stadtnahen Gärten Leipzigs gehörten zu den ersten in Deutschland, die freilich im 19. Jahrhundert mehr und mehr dem rasanten Wachstum Leipzigs zum Opfer fielen. Kompensiert wurde dieser Verlust durch öffentliche Grünanlagen, darunter die Lenné-Anlage an der heutigen Schillerstraße und der Johannapark. Auch darauf verweisen die Herausgeberinnen Nadja Horsch, Institut für Kunstgeschichte, und Simone Tübbecke, Kustodie.

Der Begriff der „blühenden Landschaften“ bekam – wie man weiß – in der Neuzeit eine ganz andere Bedeutung. Leipzigs Gartenkunst im 18. Und 19. Jahrhundert war indes im wahren Wortsinn „blühend“ – und dazu der Schauplatz von bürgerlicher Geselligkeit und Repräsentation.

Nadja Horsch, Simone Tübbecke (Hrsg): „Bürger, Gärten, Promenaden – Leipziger Gartenkultur im 18. Und 19. Jahrhundert“, Passage Verlag, reich bebildert, 330 S., 34,50 Euro.

Von Thomas Mayer