Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sind in Sachsen, neben Thüringen und Bayern, deutschlandweit am höchsten. Auch die Intensivstationen der Krankenhäuser melden immer weniger freie Plätze. Nun hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) strengere Maßnahmen ab Montag angekündigt, um die vierte Coronawelle zu brechen. Das sagen die Leipzigerinnen und Leipziger zu den angekündigten Plänen.

Benjamin Troll, 40, meint, dass die vierte Welle nicht anders gebrochen werden kann. Quelle: André Kempner

„Ich finde es schade, dass wir nun voraussichtlich einen neuen Lockdown bekommen werden. Aber es geht scheinbar nicht anders. Eine Testpflicht für alle hätte ich auch schon in den vergangenen Wochen sinnvoll gefunden, nicht nur für die Ungeimpften. Ich bin selbst geimpft und hätte jetzt gerne wieder mehr gemacht. Es ist hart, dass wir uns jetzt wieder einschränken müssen, aber anders kann diese Welle nicht mehr gebrochen werden.“

In der Uni gibt es immer wieder Corona-Fälle. Daher befürwortet Bruno Rössel, 22, strengere Corona-Maßnahmen. Quelle: André Kempner

„Da noch nicht ausreichend Menschen geimpft sind, denke ich, dass ein neuer Lockdown richtig ist. Es können sich ja auch Geimpfte anstecken und weitere Personen infizieren. Drei Wochen sollten es auch sein, damit der Lockdown wirkt. In den vergangenen Wochen war ich auch schon weniger in Bars und Cafés unterwegs wegen der hohen Inzidenz. Fürs Studium wäre es natürlich schöner, wenn wir in Präsenz lernen könnten. Aber schon jetzt waren einige Seminargruppen in Quarantäne wegen positiver Fälle.“

Nele Busch, 24, findet es gut, wenn die Politik jetzt konsequent handelt. Quelle: André Kempner

„Ich bin positiv überrascht, dass jetzt konsequent gehandelt wird. Mental hatte ich mich schon auf einen Lockdown vorbereitet. Eigentlich bin ich gegen eine Impfpflicht durch die Hintertür, aber scheinbar geht es nicht anders. Noch sind zu viele nicht geimpft. Die Krankenhäuser sind an der Belastungsgrenze. Den Lockdown finde ich deswegen gut, aber dennoch ist es für einen selbst nicht immer einfach. Ich wohne alleine und im letzten Lockdown war es schlimm, die Freunde aus der Uni kaum noch treffen zu können, vor allem als die Cafés zu waren.“

Daniel Lässig, 49, würde die Ruhe schätzen, wenn es ab Montag zu einem Lockdown kommen sollte. Quelle: André Kempner

„Ich finde es gar nicht so schlecht, dass jetzt ein wenig Ruhe reinkommt durch die neuen Regelungen. Privat würde mir erstmal nichts fehlen. Ich habe gerade meine Küche renoviert und werde es genießen, zu Hause mehr zu kochen und zu backen. Für Weihnachtsgeschenke kann man eine andere Lösung finden. Es gibt es wichtigeres als solche Materiellen Dinge. Was zählt ist, dass wir gesund bleiben. Generell würde ich es aber besser finden, wenn Ungeimpfte nicht ausgeschlossen würden, sondern jeder einen negativen Corona-Test nachweisen muss.“

Neue Corona-Regelungen sieht Ines Wangemann, 60, kritisch. Quelle: André Kempner

„Ich finde das unmöglich, dass jetzt noch mehr Einschränkungen kommen werden. Meiner Meinung nach macht die Politik die Wirtschaft kaputt und spaltet die Gesellschaft. Ich habe schon einige Familien erlebt, die nicht mehr miteinander sprechen, weil sie unterschiedlich zur Corona-Politik stehen. Ich finde wer ungeimpft, aber gesund und getestet ist, sollte nicht benachteiligt werden. Deswegen hat das 2G-Konzept für mich keinen Sinn gehabt.“

Erika, 70, meint: Auch wenn es nervt, wahrscheinlich brauche es einen neuen Lockdown. Quelle: André Kempner

„Was soll man sagen, es nervt langsam. In den Talkshows wird diskutiert und alles zerredet. In einer heißt es so, in der anderen so. Ich bin nun schon das dritte Mal geimpft. Viele andere noch nicht. Ich denke da hilft scheinbar nichts anderes als ein erneuter Lockdown. Die bisherigen Regelungen waren ja nicht ausreichend. Sonst hätten wir diese hohe Zahl an Infizierten nicht.“

Von Kathleen Retzar