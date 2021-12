Verschärfte Maskenpflicht: Handel übt Kritik – Stadt Leipzig hält Notfallkontingente bereit

Leipzig

Die neue Regel ist auch in Leipzig umstritten: Seit Dienstag gilt auf Grundlage der Sächsischen Corona-Notfallverordnung eine verschärfte, erweiterte Maskenpflicht. Fortan müssen unter anderem in Geschäften, Behörden und Gerichten FFP2-Masken oder vergleichbare Atemschutzmasken getragen werden, sofern diese Bereiche öffentlich zugänglich sind. Der hiesige Einzelhandel sieht das ausgesprochen kritisch, während Behörden teilweise sogar Maskenkontingente für Notfälle bereithalten. Das ergaben Recherchen der LVZ.

„Nach der Einführung von 2G im Einzelhandel ist die erweiterte Maskenpflicht zwar nicht der ganz große Sprung, aber ein weiterer Baustein, der es für uns schwerer und schwerer macht“, sagte Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer des Handelsverbands Sachsen (HVS) in Leipzig. Schon durch die 2G-Vorschrift habe die Kundenfrequenz deutlich nachgelassen, die Umsätze seien gesunken und das Weihnachtsgeschäft sei dem stationären Handel regelrecht „vermasselt“ worden.

„Müssen immer höhere Eingangshürden errichten“

Der Verbandsfunktionär betonte, dass sich Leipzigs Einzelhändler sehr verantwortungsvoll verhalten und mit Hilfe des HVS Hygienekonzepte umsetzen. Mittlerweile sehe man sich jedoch „unverhältnismäßig von Maßnahmen überzogen“, so Engelmann-Merkel. Er bezog sich dabei auch auf eine Untersuchung der Technischen Universität Berlin, wonach das Ansteckungsrisiko beim Shopping vergleichsweise gering ist. „Anstatt unsere Kunden mit offenen Türen zu begrüßen, müssen wir immer höhere Eingangshürden errichten und mit der Kontrolle zur Einhaltung der Verordnungen faktisch behördliche Aufgaben übernehmen.“

Am ersten Tag der verschärften Maskenpflicht ließ sich allerdings kaum abschätzen, inwieweit die neue Regel weitere Kunden vom Shoppen fernhalten wird. Und wie schwer muss es den gebeutelten Geschäften fallen, die ohnehin ausgedünnte Kundschaft abzuweisen, nur weil diese nicht die richtige Maske bei sich hat? Es sei aber der Wunsch der Händler, gemeinsam mit ihren Kunden durch diese schweren Zeiten zu kommen, bekräftigte Engelmann-Merkel. Von größeren Schwierigkeiten wurde am ersten Tag der FFP2-Pflicht nichts bekannt.

Stadt lässt Sicherheitsunternehmen kontrollieren

Die Stadt Leipzig setzt die neuen Regeln mit Hilfe bereits bestehender Strukturen durch. Bei Behördenterminen sowie Besuchen in städtischen Liegenschaften müssen nun FFP2-Masken getragen werden. Zulässig seien auch vergleichbare Schutzklassen filtrierender Masken wie FFP3 oder KN95 – jeweils ohne Ausatemventil. Die überwiegende Mehrzahl der großen städtischen Verwaltungsliegenschaften – Neues Rathaus, Technisches Rathaus und andere Verwaltungsgebäude – unterliegt laut dem Dezernat Allgemeine Verwaltung der 3G-Kontrolle durch beauftragte Sicherheitsunternehmen. „In diesem Zusammenhang wird auch die Einhaltung der Tragepflicht von FFP2-Masken kontrolliert“, teilte ein Sprecher auf LVZ-Anfrage mit.

In Bereichen, die nicht von einem Sicherheitsunternehmen kontrolliert werden, übernehme städtisches Personal die Masken-Kontrolle. Um Besuchern im Notfall eine zulässige Gesichtsbedeckung aushändigen zu können, hält die Verwaltung übrigens vorerst bis zum 7. Januar FFP2-Masken an den Eingängen der großen städtischen Verwaltungsliegenschaften bereit.

Ersatzmasken für Schöffen

Auch an Leipzigs Gerichten gibt es kleine Notfallkontingente – allerdings nur für wichtige Beteiligte von Gerichtsverfahren. Der Grund: Wenn etwa ein Schöffe nicht an eine FFP2-Maske gedacht hat, soll deshalb nicht gleich eine ganze Hauptverhandlung platzen. Ansonsten sei am Landgericht in der Harkortstraße die Maske ab sofort die Zutrittsbedingung, betonte Sprecherin Katrin Seidel. Mit inhaftierten Angeklagten dürfte es diesbezüglich die wenigsten Probleme geben, da diese von den jeweiligen Justizvollzugsanstalten mit solchen Masken auszustatten sind.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch am Amtsgericht werde die Maskenpflicht „entsprechend der Verordnung umgesetzt“, machte Vizepräsidentin Stefanie Dammer deutlich. FFP2-Masken seien demnach in öffentlichen Bereichen wie Fluren und Verhandlungssälen vorgeschrieben. Am Zugang in der Bernhard-Göring-Straße kontrollieren ohnehin Justizwachtmeister und erfassen beispielsweise von Besuchern Kontaktdaten zur Nachverfolgung. Nun wird auch die Einhaltung der neuen Verordnung geprüft.

Von Frank Döring