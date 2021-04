Leipzig

Wer in dieser Woche in Leipzig mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss sich auf strengere Vorgaben einstellen: Ab sofort gilt im öffentlichen Personennahverkehr der LVB eine FFP2-Maskenpflicht. Das neue Bundes-Infektionsschutzgesetz sieht diese Regelung vor, sobald in Städten und Landkreisen die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 steigt.

Regel gilt für alle Fahrgäste ab dem 6. Lebensjahr

Bisher war nur vorgeschrieben, dass Fahrgäste lediglich eine medizinische Maske beziehungsweise eine sogenannte OP-Maske in den Fahrzeugen der LVB tragen mussten. Diese Regelung wurde nun durch die Bundes-Notbremse verschärft. Sie schreibt vor, dass mindestens FFP2-Masken oder vergleichbare Modelle Pflicht sind. Doch es gelten auch Ausnahmen. Für Kinder bis zur Vollendung ihres sechsten Lebensjahres gilt die FFP2-Maskenpflicht nicht. Außerdem können sich Menschen weiterhin mit einem ärztlichen Attest von der Maskenpflicht befreien lassen.

„Wir sind gerade dabei, die Lautsprecherhinweise einzusprechen“, berichtete LVB-Sprecher Marc Backhaus auf eine LVZ-Anfrage. In den kommenden Tagen wolle man alle Leipzigerinnen und Leipziger umfangreich zu der neuen Regelung informieren. „Wir planen dazu Hinweise auf allen Kanälen.“ Dazu gehören etwa Ankündigungen in den sozialen Netzwerken, Texte auf allen elektronischen Säulen an den Haltestellen sowie Durchsagen in den Fahrzeugen der LVB.

Keine FFP2-Maske dabei? Vorerst droht kein Rauswurf

Doch was passiert, wenn man ohne FFP2-Maske im ÖPNV mitfährt? Droht einem nun der Rauswurf? Nein, sagt Backhaus. „Wir werden nicht ab Stunde Null die Einhaltung kontrollieren. Wir werden zuerst mit unserem Prüfdienst auf die Regel hinweisen. Richtige Kontrollen führen dann später Polizei und Ordnungsamt durch.“ Die meisten Fahrgäste würden ohnehin bereits jetzt freiwillig eine FFP2-Maske tragen, so Backhaus. „Und das aus eigenem Sicherheitsempfinden.“

Von Max Hempel