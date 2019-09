Versteckte Kultur

Leipzig

„Wir brauchen hier endlich mal Schilder!“ Martin Mai, Leiter des Kulturwerks M14, sitzt in seinem Büro, der Laptop mit dem Apfel-Logo ist aufgeklappt. Hinter ihm lassen handschriftliche Plakate auf die Philosophie der „ Musikschule an der Alten Messe“ – wie Mai das Kulturwerk liebevoll nennt – deuten. Von „Da, wo der Schüler mit der Gitarre rauskommt, befindet sich der magische Eingang“ ist auf den Plakaten aber nicht die Rede.

Zwischen Gitarrenriffs und Klarinettensound

„Dass wir in dem Gebäude nicht gefunden werden, passiert leider häufig“, erzählt der Künstler. Kein Wunder: Ist doch die alte Messehalle, ein Café und eine Grundschule am gleichen Ort. Und so braucht es etwas Glück (oder eben Schilder), um die blaue Eingangstür des Kulturwerks zu finden.

Hat man das aber geschafft, ist sofort klar, dass es hier um Musik geht. Aus einem Probenraum klingt das Riff einer E-Gitarre herüber, in einem anderen wird gerade die berühmte Melodie „In der Halle des Bergkönigs“ auf der Klarinette geübt. „Wir versuchen, unseren Unterricht ganzheitlich auszurichten. Im Vordergrund soll dabei natürlich der Spaß stehen“, erklärt Mai. Eine Besonderheit sei der christliche Background, den fast alle Lehrer haben. So gibt es auch Kurse, die sich mit zeitgenössischer Kirchenmusik beschäftigen, Worship nennt es Mai.

Gearbeitet wird dabei nach dem Prinzip „Reproduktion (von Songs) – Interpretation (dieser) – Inspiration (für eigene Songs)“. Eine große Rolle im Lernprozess der jungen Musiker soll das Vorspielen einnehmen. Dafür werden Bands gecoacht, die auch eigene Ideen und Werke entwickeln sollen.

Bandfindungstag im Kulturwerk

Ein aktuelles Projekt ist die Band „Seriously?“, die von Mai betreut wird. „Die Band besteht noch nicht lange, die Schüler sind 13 bis 16 Jahre alt. Ich habe als Ziel ausgegeben, zwei Songs noch in diesem Jahr zu produzieren –das läuft auch sehr gut“, berichtet der Künstler, der selber auf 24 Jahre Band- und Bühnenerfahrung zurückgreifen kann.

„Momentan sind wir bei etwa 150 Kursen pro Woche. Das würden wir gerne ausbauen und auch mehr Werbung machen.“ Viel laufe derzeit über Mundpropaganda. Neben den Musikkursen gibt es auch solche für Modern Dance, Improvisationstanz und Zumba.

Jetzt, da die Sommerferien vorbei sind, beginnt auch für das Kulturwerk ein neues Schuljahr. Mai blickt in seinen Kalender, dann legt er kurzerhand fest: „Der Bandfindungstag wird am 11. Oktober um 16 Uhr stattfinden.“ Im Sommer seien zwei Bands geschlossen wurden. Zeit also, um neue Projekte zu formen.

Von Hendrik Schirner