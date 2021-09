Leipzig

Alle Namen werden verlesen: „Mit dem Namen eines Menschen verbindet sich auch seine Würde“, sagt Sozialpädagoge Wolfgang Menz. Es handelt sich um Verstorbene aus dem Vorjahr, die keine Angehörigen mehr haben. Für sie wird es am Freitag auf dem Ostfriedhof eine Feierstunde geben. „Gedenkfeier für unbekannt oder ohne Angehörige Verstorbene“ heißt der etwas sperrig klingende Titel eines Stadtratsbeschlusses, der auf eine Erfahrung einer Gesellschaft in Göttingen sowie eine Initiative der Fraktion Freibeuter zurückgeht.

Politik, Verwaltung und Kirchen ist es ein gemeinsames bürgerschaftliches und diakonisches Anliegen: In Leipzig sollte niemand unbeachtet und gänzlich anonym seine letzte Ruhe antreten müssen. Die Feierstunde wird gemeinsam vom Leipziger Stadtökumenekreis – ein Zusammenschluss verschiedener Kirchen Leipzigs – und der Stadt Leipzig gestaltet.

Gäste begleiten eine Kerze zum Grabfeld

Gedenkfeier für Verstorbene ohne Angehörige auf dem Leipziger Ostfriedhof, 2020 Quelle: Sebastian Keller

„Wir haben ein Format entwickelt, das für möglichst viele Menschen passt“, erläutert Menz. So werde darauf geachtet, dies nicht auf eine Religion oder Konfession oder bestimmte Lebensauffassungen zu begrenzen. Posaunen- und Gospelchor, eine Ansprache und im Kern die Verlesung aller Namen gehören zur Feierstunde. Die Gäste begleiten anschließend eine Kerze von der Kapelle zum Grabfeld, wo sie dann in einer Laterne auf einer Stele an diese Gedenkfeier erinnert.

Persönliche Lebensläufe der Toten sind meist unbekannt. Niemand weiß genau, woran sie geglaubt haben. „Die Rede halte ich zu Ehren der Verstorbenen, sie richtet sich aber eigentlich auch an uns Lebendige“, so der Sozialpädagoge, der inzwischen im Ruhestand ist. „Der Umgang mit den Schwächsten ist immer ein Zeichen für die gesamte Gesellschaft.“ Wem es egal sei, wer stirbt, der gehe auch meist nicht achtsam mit den Lebenden um. „Niemand soll vergessen sein – wir wollen als Gesellschaft zueinander stehen.“

Ein eigenes Grabfeld auf dem Ostfriedhof

Pro Jahr gibt es mehr als ­6000 Sterbefälle in Leipzig. 2020 gab es etwa 300 Tote, die von Amts wegen bestattet werden sollten. „Da gab es zunächst niemanden, der ihnen zu Seite steht“, erklärt Volker Mewes, Abteilungsleiter beim Amt für Stadtgrün und Gewässer, zu dem sieben kommunale Friedhöfe gehören. Da greift dann das Ordnungsamt ein, das versucht Angehörige aufzuspüren, die rein rechtlich zur Bestattung und Kostenübernahme verpflichtet sind.

Letztlich sind 57 verblieben, bei denen das nicht gelungen ist. Dann wird ein sogenanntes Armenbegräbnis angeordnet. „Diese Zahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren recht konstant.“ Für diese Toten gibt es auf dem Ostfriedhof ein eigenes Grabfeld. „Mich freut und wundert, wie würdig ihre Bestattung auf dem Leipziger Friedhof geschieht. Das ist wirklich nicht überall Standard“, so Menz.

Jede Urne einzeln

Jede Urne wird vor der Bestattung mindestens eine Viertelstunde im Seitenraum der Kapelle aufgestellt, falls doch jemand erscheint, der Abschied nehmen will. Jede Urne erhält auch ein einzelnes Grab. Das sei wiederzufinden, wenn auch ohne Orientierungshilfe durch Stein und Schmuck. „Die Stadt bewahrt eine bemerkenswerte Würde.“ Ist ersichtlich, dass es sich um einem Moslem handelt, wird dieser erdbestattet.

Derzeit ist es üblich, die Namen von Bestatteten, von denen das Ordnungsamt im Nachhinein doch noch Angehörige auffinden konnte, nicht zu nennen. Das möchte der Stadtökumenekreis aber ändern. Auf Vorschlag der Katholischen Kirche werde zudem künftig ein Buch mit den Namen Verstorbenen ohne Angehörige geführt.

Wer alleine lebt, sollte übrigens Vorsorge treffen, was nach seinem Tod geschieht. „In einem Vertrag mit einem Bestattungsunternehmen wird festgelegt, was genau gewünscht wird“, so Mewes. „Das ist der richtige Weg, um Klarheit zu schaffen.“

Die Gedenkfeier beginnt am Freitag, 3. September, 18 Uhr, an der Trauerhalle des Ostfriedhofs, Oststraße 119.

Von Mathias Orbeck