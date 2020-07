Versuchter Totschlag in Leipziger Eisenbahnstraße: Siebeneinhalb Jahre Haft

Leipzig

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit trafen die Männer aufeinander und es floss Blut: Ein halbes Jahr nach einer bewaffneten Auseinandersetzung im Bereich der Eisenbahnstraße ist ein 34-jähriger Algerier am Landgericht zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Die 1. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Hans Jagenlauf hielt Tika M. nach fünf Verhandlungstagen für schuldig. Die Konsequenzen: Siebeneinhalb Jahre Haft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Messerklinge trifft Halsschlagader

Es war am 16. Dezember vorigen Jahres, als sich Tika M. und sein tunesischer Kontrahent Walid R. (39) eine massive Auseinandersetzung lieferten. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ereignete sich der erste Streit kurz vor Mitternacht in der Hildegardstraße. Hier soll Tika M. laut Anklage einen Schraubenzieher gezückt und damit auf Walid R. losgegangen sein. Dabei habe er gedroht: „Heute bringe ich dich um“. Allerdings konnte sich der fünf Jahre ältere Nordafrikaner mit einer Holzlatte wehren.

Anzeige

Muss wegen versuchten Totschlags für mehr als sieben Jahre hinter Gitter: der Angeklagte Tika M., hier beim Prozess am Landgericht. Quelle: Christian Modla

Weitere LVZ+ Artikel

Etwa eine halbe Stunde später gerieten die Männer erneut aneinander, dieses Mal in der Eisenbahnstraße. Tika M. soll hier laut Anklagebehörde zunächst mit einem Stück Holz angegriffen haben. Dann habe er ein Messer gezückt. Die 20 Zentimeter lange Klinge traf Walid R. am Hals und durchtrennte dessen Halsschlagader. Der Tunesier schwebte in Lebensgefahr. Sein Gegenüber sei vom Tatort geflohen und habe, so die Staatsanwaltschaft, damit billigend in Kauf genommen, dass das Opfer seinen Verletzungen erliegt. Nur durch eine Notoperation überlebte das Opfer den Angriff.

Von Frank Döring