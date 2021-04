Verteidiger im Leipziger Auwaldmord-Prozess: „Mit Rechtsstaatlichkeit hat das nichts zu tun“

Leipzig

Wie soll dieser Prozess jemals zu Ende gehen? Auch nach drei Wochen Unterbrechung lähmten am Mittwoch erbitterte Streitigkeiten wegen Verfahrensfragen den Fortgang der Verhandlung um den brutalen Mord im Leipziger Auwald.

„Mit Rechtsstaatlichkeit hat das hier gar nichts zu tun“, zürnte Verteidiger Kevin Georg Rebentrost. Die Kammer unter Vorsitz des erfahrenen Richters Hans Jagenlauf, der auch Vizepräsident des Landgerichts ist, habe „Grenzen überschritten“.

Zum vierten Mal Zeugin

Was war passiert? Der Plan sah vor, dass Rebentrost und seine Kollegin Petra Costabel, die vor Gericht den wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Myriam Z. (37) angeklagten Edris Z. vertreten, erneut eine Zeugin befragen sollten. Juliane K. (37) war gut mit Myriam Z. befreundet, die am 8. April 2020 in der Nähe des Parkplatzes Neue Linie an der Richard-Lehmann-Straße mit einem Hammer erschlagen wurde, als sie mit ihrem Baby spazieren ging. Schon bei ihrer ersten Vernehmung vor Monaten war erkennbar: Juliane K. leidet noch immer unter dem Verlust, ein Auftritt vor Gericht ist für sie eine enorme Belastung. Vor allem aufgrund der langwierigen Zeugenbefragung durch die Verteidigung musste sie am Mittwoch bereits zum vierten Mal aussagen. Allerdings nicht über Stunden hinweg, wie an den Verhandlungstagen zuvor.

Streit der Juristen

Denn schon bald dominierten wieder harsche Auseinandersetzungen das Geschehen. Zunächst monierte Nebenklagevertreterin Rita Belter, dass Rebentrost bereits beantwortete Fragen immer und immer wieder gestellt habe. Der Verteidiger forderte daraufhin das Gericht auf, dies zu unterbinden, weil er sich von den Zwischenrufen gestört fühle. Kurz darauf geriet Rebentrost mit Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob aneinander. Schließlich warf er dem Vorsitzenden Richter mangelnde Unparteilichkeit vor.

Nicht zum ersten Mal: Der Verteidiger stellte mittlerweile sechs Befangenheitsanträge gegen die Kammer oder auch lediglich gegen deren Vorsitzenden. Unter anderem ging es um die Praxis der Strafkammer, Anträge und die Entscheidung darüber zurückzustellen, um eine ungestörte Zeugenvernehmung zu ermöglichen. Dies verletzt entgegen der Ansicht der Verteidigung jedoch nicht das Recht des Angeklagten auf rechtliches Gehör, lautete eine jüngste Entscheidung. Alle Anträge Rebentrosts waren letztlich als unzulässig zurückgewiesen worden. Nahezu auf dem Fuße folgte am Mittwochmittag der nächste Befangenheitsantrag, über den nun eine andere Kammer des Landgerichts entscheiden muss. Sollte diese die Auffassung der Verteidigung teilen, wäre der Prozess geplatzt.

Von Aufklärung weit entfernt

Falls nicht, kann es gut sein, dass Juliane K. ein weiteres Mal zur Vernehmung geladen werden muss. Nachdem das Gericht sie am Mittwoch zunächst aus dem Zeugenstand entlassen hatte, weil der Verteidiger keine Fragen mehr stellte, könnte die Frau im Zuge eines Beweisantrages erneut befragt werden, hieß es. Auch ein 25-jähriger Iraker, der dabei gewesen sein soll, als Edris Z. sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft schon einmal zu einem massiven Gewaltausbruch gegenüber Myriam Z. hinreißen ließ, wird im Mai ein viertes Mal als Zeuge gehört. Obwohl insbesondere Richter Jagenlauf in mehreren Gesprächen versuchte, die Wogen zu glätten und das Verfahren wieder auf die richtigen Gleise zu heben, ist man aktuell ziemlich weit von der Aufklärung der Bluttat entfernt.

Von Frank Döring