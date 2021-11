Die Verkehrseinschränkungen am Bayrischen Platz haben für viel Verärgerung gesorgt – weil der Autoverkehr in einer Flut von Baustellen stecken zu bleiben drohte. Inzwischen sind viele dieser Baustellen fertig, auch am Bayrischen Platz sollte seit Montag der Verkehr ohne Einschränkungen rollen. Das ist aber nicht geschehen. Die Details.