Gesundheitsämter sind die Schaltzentralen der Pandemie. Im Infektionsfall entscheidet sich hier, ob Kontaktpersonen rechtzeitig aufgespürt und Ausbrüche verhindert werden können. Die Behörden sind dabei auf die Kooperation der Bevölkerung angewiesen, schließlich müssen Kontaktpersonen erst einmal gemeldet werden. Noch dazu ist die Personalsituation angespannt – da kommt jede Hilfe recht.

Die „Luca-App“ kann ein solcher Assistent sein. Möchten Kunden aktuell im Einzelhandel einkaufen, müssen sie in vielen Geschäften Kontaktdaten hinterlassen. In der Regel geschieht das noch auf Papier. Bei der „Luca-App“ müssen sich Nutzerinnen und Nutzer nur einmal registrieren. Treten sie in die Filiale ein, kann ein Barcode gescannt werden.

Sachsen verwendet die App nicht

Im Infektionsfall erleichtert dies die Nachverfolgung der Ansteckungsketten. Der Inhaber des Geschäfts kann auf die Daten nicht zugreifen, das kann nur das Gesundheitsamt. Dafür ist eine Schnittstelle zum Programm notwendig. Überall existiert diese allerdings nicht. Zwölf Bundesländer nutzen die App bislang, nach Recherchen von „netzpolitik.org“ geben die Länder insgesamt fast 20 Millionen Euro für die Applikation aus. Der Freistaat Sachsen setzt nicht auf „Luca“.

Und dennoch gibt es in Leipzig Händler, die mit „Luca“ arbeiten. So die Thalia-Buchhandlung im Grünauer Allee-Center. Hier wie in allen deutschen Thalia-Läden ist eine Registrierung mit der App möglich; verbindlich ist sie wohl nicht, denn Buchläden sind von der Dokumentationspflicht ausgenommen. Im Sinne des Programm-Entwicklers ist die Verwendung in diesem Fall nicht, denn es braucht die Schnittstelle zum Leipziger Gesundheitsamt.

Andere Bundesländer sind Sachsen voraus

Dass die Registrierung über „Luca“ die Dokumentationspflicht im großen Stil unterwandert, gilt als unwahrscheinlich – zumindest solange die App in Leipzig kaum verbreitet ist. Auch der Modeschmuck-Händler „Bijou Brigitte“ im Allee-Center ermöglicht den Anmeldungsvorgang mit „Luca“, wie eine Angestellte bestätigt. Die Resonanz falle allerdings verhalten aus. Am zweiten Tag nach Einführung der digitalen Technik habe noch kein Kunde von ihr Gebrauch gemacht.

Stefanie Behrends, die Managerin des Allee-Centers, erkennt darin auch strukturelle Ursachen. „Andere Bundesländer sind mit den Apps schneller, bei uns läuft das eher schleppend“, sagt sie. Behrends unterstreicht, dass „einige“ Händler Möglichkeiten zum Einchecken mit „Luca“ anböten. Im März erklärte das Einkaufcenter in einer Pressemitteilung: „Viele der großen Händler setzen zudem auf die ,Luca-App‘ und empfehlen den Kunden, diese zu nutzen, um für noch mehr Sicherheit und eine präzise Kontaktnachverfolgung zu sorgen.“

Inzwischen mehren sich digitale Helfer in der Pandemie. Während die Corona-Warn-App vom Robert Koch-Institut herausgegeben wurde, entspringt die „Luca-App“ einem Start-up-Unternehmen. Quelle: Christian Ohde/imago

Eine solche Nachverfolgung ist allerdings nur in Kooperation mit dem Gesundheitsamt möglich. Wie die Behörde in Leipzig erklärt, liefen derzeit „gemeinsame Bemühungen“ zwischen Stadt und Freistaat, damit die Ämter die Daten der meisten Kontaktverfolgungs-Apps weitestgehend digital empfangen und ins Fachverfahren integrieren können. Bis jetzt hat das Leipziger Amt „Luca“ nicht implementiert. Eine Stadtsprecherin verweist ferner auf übergeordnete Stellen: Die Kommune erwarte, dass Bundes- und Landesebene entsprechende Datenstandards und Anwendungen für Testnachweis und Kontaktverfolgung festlegen.

„Luca“ gerät in die Kritik

Derweil mehren sich die Negativschlagzeilen: Die europäische Hackervereinigung Chaos Computer Club (CCC) hat am Mittwoch „ein umgehendes Moratorium“ für den Einsatz der „Luca-App“ gefordert. Aufgrund einer „nicht abreißenden Serie von Sicherheitsproblemen“ bei dem System „sollten für die Applikation keine Steuermittel mehr ausgegeben werden“, wie Club-Sprecher Linus Neumann betont. Der Club weist auch daraufhin, dass ein Einsatz der App keinesfalls alternativlos sei. „Der ,Luca-App‘ mangelt es nicht an Konkurrenzprodukten, die mindestens genauso schlecht sind“, so Neumann.

Vor allem für den Handel stellen App-Lösungen einen Ansatz dar, um Öffnungen zu ermöglichen. „Es ist die Aufgabe der öffentlichen Hand, die Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Das ist unsere Forderung als Handel“, betont Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband Sachsen im Gespräch mit der LVZ.

Von Florian Reinke