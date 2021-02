Leipzig

60 aktive Verkäufer verdienen Geld mit dem Verkauf des Leipziger Straßenmagazins „Kippe“. Einnahmen, mit denen die Wohnungslosen und Geringverdiener ihr Auskommen aufbessern. Die Zeitung ist aber noch mehr als das. Sie ist Hilfe zur Selbsthilfe, ein Schritt um wieder in gesellschaftlichen Kontakt zu treten.

Seit Mitte Dezember letzten Jahres ist das so nicht mehr möglich. Der Grund: Ein Verkaufsverbot. Ausgesprochen vom Leipziger Ordnungsamt. Zumindest ist das das Signal, was Projektleiter Björn Wilda und sein Team bekommen haben. Auf Nachfrage beim Ordnungsamt weiß man von einem ausgesprochenen Verbot nichts. Wie kann das sein?

Online-Verkauf ersetzt nicht Absatz des Straßenvertriebs

Wenn die Kippe-Verkäufer momentan etwas verdienen wollen, sind sie darauf angewiesen, dass die Leser das Heft digital gegen eine Spende auslösen. Was dabei herumkommt, können sich die Frauen und Männer dann an der Geschäftsstelle des Magazins abholen. „Das ist aber bei weitem nicht so viel, wie sonst über den Straßenverkauf generiert wird“, sagt Wilda. Schon im letzten Lockdown musste das Heft den Vertrieb einstellen, damals retteten großzügige Spenden vor größeren Verlusten.

Verkauf des Dresdner Straßenmagazins läuft weiter

Die Begründung im Frühjahr 2020 wie auch aktuell: Da die Kippe nicht, wie andere Printerzeugnisse, in Ladengeschäften verkauft wird, sondern auf der Straße, muss der Vertrieb mit Bezug auf die geltende Corona-Schutz-Verordnung eingestellt werden.

„Und mit jeder weiteren Lockdown-Verlängerung verlieren unsere Verkäufer wichtige Einnahmen“, so Wilda. Er erzählt, dass auch andere Straßenmagazine Verbote erhalten haben. In Dresden jedoch habe sich die Stadt für ein Weitermachen stark gemacht und den Vertrieb der „Drobs“ als psychosoziale Arbeit und Dienstleistung anerkannt.

„Nach Kenntnislage des Ordnungsamts wurde ein solches Verbot nicht verfügt“

Beim sächsischen Sozialministerium (SMS) weiß man nicht, auf welcher Grundlage das Leipziger Verbot gefällt wurde. Einen speziellen Passus in der Verordnung gebe es dazu nicht. Das Ordnungsamt Leipzig sieht das auf Anfrage der LVZ offenbar genauso und schreibt: „Nach Kenntnislage des Ordnungsamts wurde ein solches Verbot nicht verfügt. Auch ein diesbezüglicher ,Beschwerdevorgang' ist hier nicht bekannt.“ Also alles nur ein Missverständnis?

Es wäre eines, das seit knapp zwei Monaten auf Aufklärung wartet – die Verkäufer haben dabei das Nachsehen. Ebenso die Kippe-Redaktion. Aus Kostengründen hat man bereits die Februar und März-Ausgabe zusammengefasst, um Geld für den Druck zu sparen. Das Magazin wird zumindest noch an Abonnenten geliefert.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Das Nachhaken beim Ordnungsamt hat offenbar Wirkung gezeigt, berichtet Sandy Feldbacher von der Kippe-Redaktion am Donnerstag. Ab Montag dürfen die Verkäufer wieder loslegen.

Von Lisa Schliep