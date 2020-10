„Very British. Ein deutscher Blick“ – so lautet der Titel der neuen Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Mehr als 600 Exponate zeigen die deutsche Perspektive auf Großbritannien.

Very British. Ein deutscher Blick

Very British. Ein deutscher Blick - Von Beatles bis Brexit – Leipzig blickt auf Großbritannien

Very British. Ein deutscher Blick - Von Beatles bis Brexit – Leipzig blickt auf Großbritannien