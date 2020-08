Vicky Felthaus soll neue Schulbürgermeisterin in Leipzig werden

Leipzig

Nach der Strukturreform in der Stadtverwaltung sind nun auch wichtige personelle Vorentscheidungen gefallen: Vicky Felthaus soll Bürgermeisterin im neu geschaffenen Dezernat Jugend, Schule und Demokratie werden. Die 43-jährige studierte Sozialmanagerin leitet seit neun Jahren die Regionalgeschäftsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Leipzig und ist nach eigenen Angaben dort zuständig für 90 Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Altenpflege.

„Ich habe mich über die Nominierung sehr gefreut“, sagte sie am Montag gegenüber der LVZ, „ich will aber der Entscheidung des Stadtrates nicht vorgreifen.“ Denn über den Personalvorschlag von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) muss noch die Ratsversammlung am 16. September entscheiden. „Ich habe Respekt vor der Aufgabe und freue mich auf die Chance, gestalten zu können“, so Felthaus, die schon seit Längerem in der Kommunalpolitik aktiv ist und sich besonders für mehr Beteiligung und Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft engagiert.

Seit 21 Jahren in Leipzig zu Hause

Felthaus wurde in Zschopau geboren, lebt seit 21 Jahren in Leipzig, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie ist Mitglied der Grünen und im Stadtverband Sprecherin des Arbeitskreises Bildung, Gesundheit und Soziales. Bei den Kommunalwahlen 2019 trat sie als Kandidatin im Wahlkreis 5 an (Schleußig, Plagwitz, Kleinzschocher, Großzschocher, Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf-Knautnaundorf). Felthaus ist Mitglied des Jugendhilfeausschusses und seit 2018 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in der Stadt.

„Frau Felthaus verbindet Expertise aus ihrer Tätigkeit beim Paritätischen Wohlfahrtsverband mit politischer Erfahrung in der Gremienarbeit – vom Jugendhilfeausschuss über den Seniorenbeirat bis hin zum Psychiatriebeirat“, hob Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Krefft hervor. Themen wie Inklusion, Kinderschutz, Bildungsgerechtigkeit von frühkindlicher Bildung bis zum Übergang der Jugendlichen in das Berufsleben seien ihr Erfahrungshintergrund. Sie habe, so Krefft, „die in Leipzig einzigartige Trägervielfalt in ihrer DNA“ und sich als Moderatorin der Interessen der Träger der Kinder- und Jugendhilfe viel Anerkennung erarbeitet.

Grünen erwarten Qualitätsoffensive bei Kita und Schule

„Mit ihr wird der zeitgemäße Schulbau und die Qualitätsoffensive in der Kita- und Schullandschaft in Leipzig verwirklicht“, zeigte sich die Fraktionsvorsitzende zudem überzeugt. Die Grünen hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Engpässe in Kitas und Schulen angeprangert und ihre Kritik mit dem bisherigen Amtsinhaber Thomas Fabian (64, SPD) verbunden. Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr meldeten die Grünen schließlich einen eigenen Führungsanspruch an.

Dritte Amtszeit für Fabian und Rosenthal

Nicht zuletzt deshalb entschied sich OBM Jung zu einer Reform der Dezernatsstruktur im Neuen Rathaus, die der Stadtrat noch vor seiner Sommerpause absegnete. Danach wird das vielen Stadträten ohnehin zu groß und unübersichtlich gewordene Fabian-Dezernat (Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule) nun geteilt. Die Zuständigkeit für Jugend und Schule bekommen die Grünen, Soziales und Gesundheit verbleiben bei der SPD.

Soll künftig nicht mehr für Schulen und Jugend, sondern nur noch für Soziales und Gesundheit verantwortlich sein: Thomas Fabian (SPD) Quelle: Kempner

Daniela Kolbe als Fabian-Nachfolgerin im Gespräch

Fabian, dessen Amtszeit Mitte September endet, soll nach dem Willen von OBM Jung das nunmehr verkleinerte Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt leiten. Dass der 64-Jährige jedoch die vollen sieben Amtsjahre ausschöpfen wird, erscheint fraglich. Dem Vernehmen nach werden schon Vorbereitungen für eine Nachfolge getroffen. Demnach könnte Fabian nach zwei, drei Jahren in den regulären Ruhestand wechseln und den Platz frei machen. Im Gespräch sei die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe (40), heißt es hinter vorgehaltener Hand. Die ehemalige sächsische SPD-Generalsekretärin hatte bereits angekündigt, im nächsten Jahr nicht wieder für den Bundestag kandidieren zu wollen.

Für eine dritte Amtszeit nominiert: Umwelt- und Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). Quelle: LVZ

Ebenfalls Mitte September endet die Amtszeit von Bürgermeister Heiko Rosenthal (45, Linke), der seit 2006 das Dezernat Umwelt, Ordnung und Sport führt. Auch er soll eine dritte Amtszeit bekommen.

Wie die Wahl von Felthaus steht auch die Wiederwahl Fabians und Rosenthals am 16. September auf der Tagesordnung des Stadtrates.

Für die drei Beigeordnetenposten lagen nach Rathausinformationen insgesamt 82 Bewerbungen vor: 26 für das Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport, 19 für das Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt und 37 für das Dezernat Jugend, Schule und Demokratie.

Bereits im Juli hatte der Stadtrat Thomas Dienberg (57, Grüne) zum Nachfolger für Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) gewählt, die in den Ruhestand wechselte.

Die neue Struktur der Leipziger Stadtverwaltung im Überblick Die Leipziger Stadtverwaltung ist bislang neben dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters in sieben Fachdezernate gegliedert, denen jeweils ein Beigeordneter (hauptamtlicher Bürgermeister) vorsteht. Noch vor der Sommerpause hat der Stadtrat eine Strukturreform beschlossen, nach der es nunmehr acht Dezernate geben wird. Allerdings bleibt der Bürgermeisterposten im achten Dezernat (Wirtschaft) zunächst unbesetzt. Um einen achten Beigeordneten wählen zu können, ist eine Änderung der sächsischen Gemeindeordnung notwendig, die bislang maximal sieben Beigeordnete vorsieht. Geschäftsbereich OBM: Oberbürgermeister Burkhard Jung (62, SPD). Gewählt bis 2027. Dezernat 1: Allgemeine Verwaltung – Bürgermeister ist Ulrich Hörning (48, SPD). Gewählt bis 2022. Dezernat 2: Finanzen – Bürgermeister ist Torsten Bonew (48, CDU). Gewählt bis 2024. Dezernat 3: Umwelt, Klima, Ordnung, Sport – Für eine dritte Amtszeit (bis 2027) ist Bürgermeister ist Heiko Rosenthal (45, Linke) nominiert, der das Dezernat seit 2006 leitet. Dezernat 4: Kultur – Bürgermeisterin ist Skadi Jennicke (42, Linke). Gewählt bis 2023. Dezernat 5: Soziales, Gesundheit und Vielfalt – Nominiert für weitere sieben Jahre ist Bürgermeister Thomas Fabian (64, SPD), dessen Amtszeit Mitte September ausläuft und der bislang auch den Bereich Jugend und Schule verantwortet. Dezernat 6: Stadtentwicklung und Bau – Im Juli vom Stadtrat neu gewählt wurde Bürgermeister Thomas Dienberg (57), dessen siebenjährige Amtszeit am 1. September beginnt. Dezernat 7: Jugend, Schule und Demokratie – Nominiert ist Vicky Felthaus (Grüne). Das neue Dezernat ist aus der Aufspaltung des bisherigen Dezernats Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule hervorgegangen, das seit 2006 von Thomas Fabian geleitet wird. Dezernat 8: Wirtschaft, Arbeit und Digitales – Bürgermeister ist Uwe Albrecht (62, CDU), dessen Amtszeit Mitte September ausläuft und der seit 2006 im Amt ist. Die Leitung des Dezernates soll nach Albrechts Ausscheiden vertretungsweise besetzt werden, bis der Gesetzgeber die Möglichkeit der Wahl eines achten Beigeordneten ermöglicht.

Von Klaus Staeubert