Leipzig

Eine von Linken und Grünen geforderte Wirksamkeitsprüfung der polizeilichen Videoüberwachung am Connewitzer Kreuz, in der Eisenbahnstraße, auf dem Bahnhofsvorplatz und am Roßplatz durch den Kommunalen Präventionsrat hat das Dezernat von Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) abgelehnt. Die Klassifizierung eines Gebietes als Kriminalitätsschwerpunkt obliege ebenso wie die Entscheidung über den Einsatz von polizeilicher Videotechnik allein der Polizei, heißt es in einer Stellungnahme zu dem Antrag der beiden Ratsfraktionen.

Kommune ist nicht zuständig

„Die Stadt Leipzig hat keine Kenntnisse darüber, in welchem Turnus und mit welchen methodischen Verfahren die Qualifizierung eines Gebietes als Kriminalitätsschwerpunkt erfolgt und entsprechend die Fortführung beziehungsweise Initiierung der Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen beschieden wird“, schreibt Rosenthals Behörde weiter. Eine Evaluierung der kriminalpräventiven Notwendigkeit der Überwachungsanlagen durch den Kommunalen Präventionsrat „kann daher nicht durchgeführt werden“.

Anzeige

Linke und Grüne haben große Zweifel am Nutzen der Videoüberwachung und wollten erreichen, dass – wenn die kriminalpräventive Notwendigkeit der Überwachung nicht mehr gegeben ist – die Stadt sich gegenüber dem Land für eine Beendigung der Maßnahmen einsetzt.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Kommune befürworte allerdings Hinweise, die der sächsische Datenschutzbeauftragte zur polizeilichen Videoüberwachung gegeben hatte. Dieser hatte angeregt zu hinterfragen, ob es sich bei den videoüberwachten Bereichen tatsächlich noch um Kriminalitätsschwerpunkte handelt. Außerdem sollten anstelle einer dauerhaften nur eine anlassbezogene Überwachung vorgenommen, die Aufzeichnen zeitnah gelöscht und Wohnbereiche aus dem Überwachungsbereich herausgehalten werden.

Kamera am Connewitzer Kreuz kostet 17 000 Euro

„Wir freuen uns, dass die Verwaltung unsere Forderungen ernst nimmt“, heißt es nun in einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionen von Linken und Grünen. „ Videoüberwachung im öffentlichen Raum muss allein aus datenschutzrechtlichen Gründen ständig diskutiert werden“, sagte Oliver Gebhardt, Sprecher für Ordnung und Sicherheit der Linksfraktion. Der Freistaat sei aufgefordert, „den Sinn und Nutzen der Videoüberwachung endlich wissenschaftlich fundiert nachzuweisen“.

Die Kosten allein der Kamera am Connewitzer Kreuz betragen pro Jahr 17 000 Euro, zitierte Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek Aussagen der Landesregierung. „Einen Nachweis, wie viele Verfahren mit Hilfe der Kamera aufgeklärt oder verhindert werden konnten, gibt es nicht“, so Kasek. In vielen Fällen seien Bilder der Kamera nicht verwertbar. „Auch aus diesen Gründen ist eine Überprüfung angezeigt und ein sinnvollerer Einsatz der finanziellen Mittel notwendig.“

Von K. S.