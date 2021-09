Leipzig

Genervte Menschen waren am vergangenen Sonntag vor vielen Wahllokalen in Niedersachsen zu sehen. Bis zu zweieinhalb Stunden mussten zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt anstehen, um an der Kommunalwahl teilnehmen zu können, berichtete die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Manchen dauerte das zu lange. Sie gingen unverrichteter Dinge wieder heim. Droht Ähnliches auch zur Bundestagswahl in Leipzig?

Nach Auskunft des Leipziger Amtes für Statistik und Wahlen sind solche Zustände am 26. September recht unwahrscheinlich. Zwar gebe es natürlich auch hier durch Corona besondere Bedingungen. „In einzelnen Wahllokalen wurde die Zahl der Wahlkabinen von vier auf drei verringert.“ In der Summe würden im Stadtgebiet aber nur etwa zehn Prozent weniger Wahlkabinen eingesetzt als sonst bei Bundestagswahlen üblich.

Wahrscheinlich wählt halb Leipzig per Brief

Das Amt gehe davon aus, dass ein deutlich höheres Briefwahlaufkommen diesen Einschnitt „mehr als kompensieren“ wird. Bis zum Montag, 13. September, hätten nämlich schon rund 120.000 Leipzigerinnen und Leipziger ihre Briefwahlunterlagen angefordert. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 waren es insgesamt nur 91.500. Zwar nehme erfahrungsgemäß die Zahl von weiteren Neuanträgen etwas ab, je näher man dem eigentlichen Termin komme. Dennoch erwarte man diesmal grob geschätzt 140.000 bis 200.000 Briefe – bei rund 460.000 Wahlberechtigten.

Bei einer Beteiligung auf dem Niveau der vergangenen Urnengänge (etwa 75 Prozent) entspreche das einer Briefwahlquote zwischen 40 und 60 Prozent in Leipzig, hieß es weiter. Anders ausgedrückt: Voraussichtlich etwa die Hälfte der Messestädter wird schon vor dem entscheidenden Sonntag seine beiden Kreuzchen machen und die Unterlagen per Post einsenden – oder die Briefwahlstelle im Erdgeschoss des Neuen Rathauses aufsuchen. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren lag die Briefquote in Leipzig hingegen noch bei weniger als 20 Prozent.

Besuch im Rathaus dauerte nur zehn Minuten

Konkret befindet sich die Leipziger Briefwahlstelle in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses. Wer will, kann dort die nötigen Unterlagen sofort erhalten und seine Wahl vorab vollziehen. An diesem Montag gegen Mittag war vor Ort keinerlei Schlage zu sehen. Wegen des geringen Bedarfs blieben sogar einige der zehn Schalter, welche die Personalien überprüfen und die Unterlagen ausgeben, unbesetzt. Auch bei den 15 Wahlkabinen war stets etwas frei.

Das ganze Prozedere in der Briefwahlstelle dauerte daher nur etwa zehn Minuten. Die Wahlbenachrichtigung, der Ausweis (oder Reisepass) sowie die FFP2- oder OP-Maske dürfen allerdings nicht vergessen werden. Geöffnet ist die Stelle bis zum 24. September, jeweils von Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. Nur am kommenden Freitag, 17. September, schließt sie schon um 14 Uhr.

Schlangen sind nicht völlig auszuschließen

Die Masse der Briefwahlstimmen treffe gegenwärtig per Post ein, erläuterte das Leipziger Amt für Statistik und Wahlen am Montag. Mehr als 36.000 Briefe seien es inzwischen, die sicher verwahrt würden. Alle Briefstimmen kommen dann am 26. September ab 18 Uhr – also erst nach Schließung aller Wahllokale – in zwei eigens angemieteten Hallen auf dem Agra-Gelände zur Auszählung.

Die Kapazität der 405 stationären Wahllokale im Stadtgebiet sei – unter Abwägung des Pandemieschutzes – recht hoch angesetzt, hieß es weiter. Dennoch empfehle man, bereits den Vormittag oder frühen Nachmittag für die Stimmabgabe zu nutzen. „Üblicherweise kommt es kurz vor Ende der Wahlzeit zu einem höheren Aufkommen.“ Geöffnet sei überall von 8 bis 18 Uhr. Bei hohem Andrang regelten die Wahlvorstände vor Ort den Zugang zum Wahlraum. Zum Corona-Schutz dürfe dort stets nur eine begrenzte Zahl von Personen anwesend sein. Deshalb seien gelegentliche Warteschlangen draußen nicht völlig auszuschließen.

Prozedur bei Kommunalwahlen komplizierter

Zustände wie beim jüngsten Urnengang in Niedersachsen erwarte das Amt aber auch deshalb nicht, weil bei Kommunalwahlen die Zuordnung der abzugebenden Stimmen „für gewöhnlich deutlich komplexer“ ausfalle als bei Wahlen zum Bundestag. Das bestätigte auch Sven Jürgensen, Sprecher der Stadt Osnabrück, wo am letzten Sonntag noch lange nach 18 Uhr Einwohnerinnen und Einwohner in Schlangen vor den Wahllokalen standen. „Vor allem der Zettel der Ratswahl war unförmig und lang, außerdem waren drei Stimmen abzugeben. Entsprechend lange brauchten die Bürger, um sich einen Überblick zu verschaffen.“

Trotzdem hätten noch alle Osnabrücker wählen dürfen, die bis 18 Uhr in der Schlange standen – notfalls eben erst etwas später. Wegen der Corona-Abstandsregeln habe es in vielen Wahllokalen nur zwei statt der üblichen drei Kabinen gegeben, was ebenfalls zu Staus führte, so der Sprecher.

Kein Impfnachweis oder Corona-Test nötig

In Leipzig betonte das zuständige Amt, von Desinfektionsmitteln für die Hände bis zu Bodenmarkierungen werde alles gut vorbereitet, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen. Ein Impfnachweis oder Corona-Test seien für den Zutritt nicht erforderlich. Der Bevölkerung werde empfohlen, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen, was aber keine Pflicht sei.

Übrigens muss der Briefumschlag für den Wahlschein in der Kabine selbst zugeklebt werden. Wer dafür weder den Umschlag anlecken noch die dortigen Klebestifte verwenden will, könnte sich überlegen, auch einen eigenen Klebestift mitzubringen.

Von Jens Rometsch