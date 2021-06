Leipzig

Die Motivation, etwas dazuzulernen, kommt von ganz allein: „Man möchte ja auch etwas aufschreiben können“, sagt Johanna Trinkerl. Wenn im Plagwitzer Hildegarten ein Schmetterling von Blüte zu Blüte flattert, weiß sie daher neuerdings, ob er ein Tagpfauenauge, ein Admiral oder ein Kohlweißling ist. „Früher habe ich allenfalls einen Zitronenfalter an seiner gelben Farbe erkannt“, gibt sie zu.

Bislang 142 Leipzigerinnen und Leipziger werden im Projekt „VielFalterGarten“ regelmäßig zu Kurzzeit-Forschern: Einmal pro Woche beobachten sie für 15 Minuten ein Stück Natur, zählen und bestimmen die Schmetterlinge dort. „Die Hürde halten wir niedrig, ganz bewusst“, erklärt Guy Pe’er. Weitere Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen wollen, werden gesucht. Es ist eine Beschäftigung für die Mittagspause im Garten oder im Park – oder eben nebenbei beim Gärtnern im Hildegarten: Dort verwaltet der gemeinnützige Träger „Denkmalsozial“ 45 Beete für Familien. „Kinder sind leicht zu begeistern“, sagt Thora Herrmann und freut sich, wenn ihnen schon im jungen Alter „das Verständnis zur Natur und zu Nachhaltigkeit beigebracht wird“.

Herrmann ist Geografin, Pe’er ist Ökologe. Sie arbeiten beide im Department „Ökosystemleistungen“ des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und haben den „VielFalterGarten“ 2020 mit an den Start gebracht. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Stadt Leipzig gehören ebenfalls zu den Partnern. Das Bundesamt für Naturschutz fördert das Ganze für vier Jahre als Pilotvorhaben: Wenn sich die wissenschaftliche Arbeit der Bürgerinnen und Bürger bewährt, will man damit bundesweit in weiteren Städten Fuß fassen.

Was kann der Einzelne zum Artenschutz beitragen?

Daten zu sammeln, um mehr über die Ausbreitung von Schmetterlingen in Städten zu erfahren, ist aber nur eines von zwei großen Zielen des Citizen-Science-Projekts. Neben dem Schmetterling steht der Mensch im Fokus: Im „VielFalterGarten“ geht es vor allem auch um den sozialen Austausch und um Bildung. „Um diese charismatischen Lebewesen zu schützen, wollen wir die Werte erkennen und verstehen, die die Menschen damit assoziieren“, sagt Herrmann. Schmetterlinge erfüllen eine wichtige Aufgabe im Ökosystem, neben Bienen, Fliegen und Hummeln gehören sie zu den wichtigsten Bestäubern. Die Biologin Paula Sánchez Alandete vom UFZ und von iDiv spricht von einer Art „Ermächtigung“ der Menschen: „Was kann ich im Alltag beitragen, um den Insekten eine Lebensgrundlage zu bewahren?“ Die Bürgerwissenschaftler erleben in eigener Anschauung, wie ständiges Mähen und Pestizide den Schmetterlingen das Leben schwer machen.

Im Hildegarten verzichten die Gärtnerinnen und Gärtner auf chemische Schädlingsbekämpfung – und nicht nur das. „Lass den Tieren einen gewissen Teil deiner Ernte“, umschreibt Agnes Reuter vom BUND Leipzig die Philosophie. Daher dürfen auf einigen Flächen Pflanzen wuchern, die der Mensch als „Unkraut“ klassifiziert, die aber bei einigen Schmetterlingsarten hoch im Kurs stehen: Disteln und Brennnesseln. Weitere Gewächse, die „zu einer Insektenparty einladen“, wie es Pe’er formuliert, sind Malven, Thymian, Salbei und wilde Möhren. Sowie ungemähte Wiese: „Eine Ecke im Garten zu reservieren, wo der Rasen das ganze Jahr über wachsen darf, hilft sehr viel“, sagt der Ökologe. Denn Schmetterlinge ernähren sich nicht nur von Blumennektar, ihre Raupen brauchen je nach Art naturbelassenes Gras, Dill oder Fenchel zum Wachsen. Um Raupen zu retten, sei es generell gut, frische Mahd noch ein Weilchen liegen zu lassen, damit sie weiterkriechen können, rät Pe’er.

Eine Smartphone-App hilft bei der Bestimmung der Schmetterlinge. Quelle: André Kempner

Je mehr Diversität, desto besser für das Ökosystem

Solches Wissen zu verbreiten, stand im ersten Projektjahr im Vordergrund. Eine Internetseite wurde erstellt, eine App zur Erkennung und Registrierung der Arten programmiert, Schulungen wurden angeboten, Chatgruppen eingerichtet, in denen sich die Schmetterlingszähler austauschen. Jetzt, im zweiten Jahr, nimmt die Zählung Fahrt auf. 74 Orte in Leipzig haben die Bürgerinnen und Bürger mittlerweile als Forschungsfelder registriert: Schrebergärten, Balkone, Gärten am Eigenheim, Gemeinschaftsgärten, Parkecken. „Die Daten müssen sich vergleichen lassen, damit wir besser wissen, wo wir mehr Schmetterlinge finden und warum“, erläutert Projektkoordinatorin Birte Peters vom UFZ und von iDiv. In einem zweiten Schritt wolle man mit den Menschen „Management-Strategien entwickeln, um die Diversität zu erhöhen“, sagt die Biologin – etwa überlegen, wann und wie oft man den Rasen mähen kann, ohne allzu sehr den Insekten zu schaden.

Schon jetzt lassen sich erste Erfolge beobachten, berichtet Pe’er. Auf den gut 20 Blühstreifen etwa, die das Amt für Stadtgrün und Gewässer seit 2019 in Leipziger Parks und entlang einiger Straßen wachsen lässt: „Dort treffen wir mehr Schmetterlinge und vor allem deutlich mehr Arten an als anderswo.“ Weitere Tiere profitieren davon: Bienen, Igel, Vögel. Auch das ist wichtig für den Artenschutz. Je mehr Rädchen in einem Ökosystem ineinander greifen, desto stabiler kann es funktionieren.

Von Mathias Wöbking