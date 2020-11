Leipzig

Der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, sieht „bedrohliche und bedenkliche Zeichen“ bei der medizinischen Versorgung von Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Aktuell werden 1447 Corona-Patienten auf infektiologischen Stationen in den sächsischen Krankenhäusern behandelt. Davon liegen 324 schwerst Erkrankte auf Intensivstationen, sagte Bodendieck am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Damit sind die Normalstationen der sächsischen Krankenhäuser zu 80 Prozent belegt, die Intensivstationen zu 75 Prozent ausgelastet. In den nächsten zwei Wochen erwarte er zwar im Normalbereich eine Stagnation, aber einen weiteren Anstieg im Intensivbereich. Die peripheren Krankenhäuser in Ostsachsen, namentlich nannte er Görlitz, seien dicht. Das Universitätsklinikum in Dresden übernehme inzwischen Patienten von dort. Die Lage in Sachsen nannte er „kritisch, aber nicht hoffnungslos“.

Reha-Kliniken umfunktionieren und Notkrankenhaus errichten

Ostsachsen sei schon an der Grenze der Belastbarkeit. Da die Infektionszahlen im Erzgebirge nicht wirklich zurückgingen, werde sich auch dort die Situation verschärfen. Um die Lage in den Griff zu bekommen, müssten Reha-Kliniken umfunktioniert werden, die zumindest dann leichte Fälle betreuen könnten. „Wir müssen zudem überlegen, ob wir schon ein Notkrankenhaus aufbauen, weil die Zahlen im Moment nicht deutlich sinken.“ Das benötige Vorlauf. Die Bundeswehr brauche dafür 14 Tage.

Kaum noch freie Intensivbetten in Ostsachsen und im Raum Leipzig

Es gebe in Ostsachsen kaum noch freie Intensivbetten. Derzeit werden in Dresden/ Ostsachsen 642 Coronapatienten auf Normalstationen behandelt und 158 auf Intensivstationen. Nur 34 Intensivbetten stünden in der Region noch zur Verfügung. In Chemnitz/Westsachsen stünden noch 31 Betten zur Verfügung. „Noch schlechter sieht es aus im Raum Leipzig/Nordsachsen. Da sind nur noch 24 Intensivbetten frei“, konstatiert der Chef der Landesärztekammer.

Etwas besser sei hier die Situation auf den Normalstationen. Da werden derzeit 180 Covid-19-Patienten betreut, und es gebe noch Kapazitäten. „Wir gehen davon aus, dass die Coronapatienten, die auf den Intensivstationen sind und beatmet werden, länger als üblich dort blieben und die Kapazitäten binden“, erklärt er.

Drei Todesfälle in Leipzig an einem Tag

In Leipzig selbst spitzt sich die Lage zu. Die Stadt meldete am Mittwoch 92 positiv Getestete an einem Tag. Und mit drei Todesfällen wurde in der Messestadt ein neuer Höchstwert erreicht. Im Landkreis Görlitz sind sogar 12 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Kretschmer warnt vor Kollaps der medizinischen Versorgung

Mit seiner Lagebeschreibung bestätigte der Ärztekammerpräsident die Warnung von Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ( CDU) vor einem Kollaps der medizinischen Versorgung in den kommenden Wochen. Kretschmer sagte MDR aktuell, die Situation in den Krankenhäusern sei besorgniserregend. Wenn das Infektionsgeschehen weiter so hoch bleibe, könne man die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleisten.

Dr. Erik Bodendieck (55), Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Quelle: Thomas Kube

Es fehlt vor allem an Personal

Bodendieck unterstreicht, das Problem seien nicht in erster Linie die Betten und die Technik, wie etwa Beatmungsgeräte, die zur Verfügung gestellt werden müssen, sondern die personelle Situation. Diese sei schon vor der Coronazeit angespannt gewesen. „Aber jetzt kommen wir an die Grenze der Möglichkeiten.“ Er warb daher dafür, in dieser Krisensituation das Arbeitszeitgesetz außer Kraft zu setzen. Die Kliniken müssten das Personal flexibel einsetzen dürfen.

Die Kolleginnen und Kollegen seien motiviert und arbeiteten bereits über das normale Maß hinaus, um die Patienten gut zu versorgen. Das müssten sie auch bezahlt bekommen und dürften dafür keine rechtlichen Konsequenzen fürchten, weil sie das Arbeitsschutzgesetz nicht beachtet hätten, begründet Bodendieck seine Forderung.

Bodendieck wurde selbst positiv getestet und hat noch Riechstörungen

Außerdem will der Ärztekammerchef diskutieren, ob infizierte, nicht erkrankte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter arbeiten dürften, wenn die Personalsituation sich drastisch verschärft. Bodendieck, der selbst am 9. November positiv auf Corona getestet wurde, räumt ein, dass über die Langzeitfolgen der Erkrankung noch nicht viel bekannt sei. Auf LVZ-Nachfrage, wie es ihm selbst gehe, sagt der 55-Jährige: „Ich war nur leicht erkrankt, habe aber nach wie vor Riechstörungen und prüfe jeden Tag, ob es besser geworden ist.“

70 bis 80 Prozent der Hausärzte beteiligen sich

Bodendieck, der in Wurzen als Allgemeinmediziner arbeitet, lobte zunächst, dass sich im hausärztlichen Bereich 70 bis 80 Prozent der Kollegen vorbildlich an der Versorgung der Coronapatienten beteiligen. Als Gründe für die teilweise Zurückhaltung der Ärzte sieht er Angst vor Ansteckung und Unsicherheit im Umgang mit den Coronapatienten. Er appelliert, dass sich alle niedergelassenen Fach- und Hausärzte auch um die Covid-19-Patienten kümmern. Sechs von sieben Coronapatienten werden derzeit ambulant behandelt.

Patienten aus Pflegeheimen werden sehr schnell in Klinik verlegt

Probleme sieht er mit den Pflegeheimpatienten. Die Heime würden sehr schnell die positiv getesteten Bewohner in die Krankenhäuser verlegen, obwohl die Patienten das vielleicht gar nicht wollten. Er rät hier, auf die Patientenverfügungen zu sehen. Auch die Zurückverlegung gestalte sich oftmals langwierig.

Bei der Betreuung der erkrankten Senioren erhoffe er sich mehr Unterstützung von den niedergelassenen Ärzten. Wenn der Patient das wünsche und es möglich sei, müsse er auch im Pflegeheim versorgt werden können, so Bodendieck.

Ärzte, die Verschwörungstheorien vertreten

„Wir bekommen auch viele Hinweise von Patienten und von Ärzten, die sich über andere Mediziner beschweren, weil diese Verschwörungstheorien vertreten“, machte der Ärztekammerchef öffentlich. Auf Nachfrage sagte er: „Wir haben damit ein größeres Problem in Görlitz.“ Und er stellte angesichts dieser „absonderlichen Corona-Thesen, die zum Teil von Ärzten und Ärztinnen vertreten werden“, klar: „Wir haben es mit einem Virus zu tun, der eine hohe Ansteckungskraft hat, die wir einschränken müssen.“

Die Meinungsfreiheit gelte auch für Ärzte. Es werde aber jeder Einzelfall geprüft, ob das, was da gesagt wurde, gemeinwohlgefährdend sein könne. „Wir wissen inzwischen, dass Corona etwa zehn Mal so tödlich ist wie die saisonale Virusgrippe“, legte er nach. Wer meine, dass Nasen-Mundschutz und Abstandhalten nicht notwendig seien, negiere alle wissenschaftlichen Erkenntnisse.

