Leipzig

Frankreich gegen Deutschland. Blau-Weiß-Rot gegen Schwarz-Rot-Gold. Croissant gegen Semmel. Weltmeister gegen Vorrunden-Ausscheider. Beim ersten Gruppenspiel der Deutschen Nationalmannschaft musste es doch nun was werden mit dem EM-Fieber in Leipzig. Oder doch nicht?

Bei Jens Trommer im Jamboree in der Gottschedstraße ist es jedenfalls am Dienstagabend draußen wie drinnen voll. Zum ersten Mal seit Langem. „Ich hätte das nicht gedacht“, sagt Trommer freudig. Zunächst seien die Reservierungen verhalten gewesen, in den vergangenen beiden Tagen sei allerdings die Post abgegangen. „Beim letzten Spiel Deutschland gegen Dänemark war hier ein Tisch mit zwei Leuten zum Schauen da“, erzählt der Jamboree-Chef. „Und jetzt das. Eigentlich habe ich bisher kein EM-Fieber bei den Leuten gespürt.“

„Wir fiebern mit unserer Nationalmannschaft mit“

Steffen Messerschmidt und Mario Smüder haben im Innenbereich in der ersten Reihe Platz genommen. Deutschland-Fahne auf dem Tisch, Hüte in Deutschland-Farben auf dem Kopf und Schals um den Hals – hier ist die Fan-Lage völlig klar. Und die Emotionen sind es auch. „Natürlich fiebern wir mit unserer Nationalmannschaft mit“, so der 52-jährige Smüder. „Wir sind aber auch froh, endlich wieder in die Kneipe gehen zu können.“ Ihr Tipp: „Ich denke, es geht 3:1 für Deutschland aus“, meint der 51-jährige Messerschmidt. Kumpel Mario ist nicht ganz so optimistisch. Sein Tipp: 2:1.

„Natürlich bin ich im Fußballfieber“

Noch gar nicht im EM-Fieber ist dagegen Ingolf Neumann. Mit einem alkoholfreien Bier schaut er das erste Gruppenspiel der Deutschen im Außenbereich der Vodkaria. „Ich schaue hin und wieder mal Bundesliga“, erzählt der 50-Jährige. Auf dem Freisitz sitze er nicht in erster Linie wegen des Fußballs, sondern weil er Stammgast in der Vodkaria sei. Ganz anders Anne Wiesenberg, die neben ihm am Tisch sitzt. Sie trägt das Original-Trikot von 1954, von damals also, als die Zeiten für die Nationalmannschaft noch besser waren, die Deutschen zum ersten Mal Weltmeister wurden. „Natürlich bin ich im Fußballfieber“, meint die 52-Jährige. Sie wolle so viele Spiele wie möglich schauen. „Und ich bin als RB-Fan traurig, dass Willi Orban bei den Ungarn heute so eine tragische Rolle gespielt hat.“ Die Ungarn sind mit Deutschland in einer Gruppe, spielten kurz zuvor gegen Portugal. Orban, Abwehrspieler bei den Roten Bullen, hat den Ball beim 1:0 für Portugal unglücklich abgefälscht und den Elfmeter zum 2:0 verursacht.

Beim Spiel der Deutschen steht es derweil nach zehn Minuten noch immer 0:0. Im Letterman haben es sich ein paar Männer um die Leipziger Dirk und Stefan gemütlich gemacht. Bei einem Rotwein schauen sie dem Treiben in der Münchner Allianz-Arena zu. „Wir sind guter Hoffnung, dass Deutschland gewinnt, auch wenn da der Wunsch der Vater des Gedanken ist“, meint der 53-jährige Dirk. „Wir hätten aber gedacht, es schauen ein paar mehr hier zu.“ Das solle noch kommen, das Leinwand-Angebot beim Überstehen der Gruppenphase ausgebaut werden, erklärt Barkeeper Christian Osterland.

2Der Ball ist rund und es gibt hübsche Männer zu sehen“

In München ist derweil das 1:0 für Frankreich gefallen. „Damit liege ich mit meinem Tipp schon völlig daneben“, meint Petra Elias, die es sich mit ihrer Bekannten Sabine Büchner auf dem Freisitz des Jamboree gemütlich gemacht hat. Wie bei vielen anderen, ist auch den beiden Damen das EM-Fieber äußerlich nicht anzusehen. „Warum wir Fußball schauen, ist einfach: Der Ball ist rund und es gibt hübsche Männer zu sehen“, sagt Petra Elias lachend. „Aber Deutschland muss schon gewinnen, sonst macht es keinen Spaß.“ Diesen Gefallen taten Hummels & Co. den Ladies nicht. Zum Ende hatte Deutschland zwar das einzige zählende Tor des Spiels geschossen – allerdings war es ein Eigentor.

Von Linda Polenz