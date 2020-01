Leipzig

Mit Blick auf mehrere Demonstrationen am Wochenende in Leipzig haben vier Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 2. Februar gemeinsam zu Gewaltfreiheit aufgerufen. „Keine Eskalation, keine Gewalt! Nicht gegen Sachen und nicht gegen Menschen“, schrieben Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) und seine Herausforderer Sebastian Gemkow ( CDU), Katharina Krefft (Grüne) und Franziska Riekewald (Linke) in dem am Donnerstag verbreiteten Appell.

„Die Ereignisse zum Jahreswechsel 2019/20 in Leipzig und die nachträglichen Bewertungen erfüllen uns mit Sorge“, schrieben die Politiker. „Uns alle eint die Erkenntnis: Die Grenzen der Toleranz sind erreicht, wenn die Worte der Gewalt weichen“, erklärten sie. Alle, die in der Stadt lebten, hätten Verantwortung, von Demonstranten über Ordnungskräfte und Polizisten bis hin zu den Bürgern. Dabei müsse „immer ganz klar sein: Gewalt ist niemals akzeptabel“.

Demos am Samstag

Am Samstag findet in Leipzig ein Aufzug unter dem Motto „Wir sind alle linksunten: Pressefreiheit verteidigen, den autoritären Staat angreifen!“ mit 500 Teilnehmern statt. Hintergrund ist eine Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am Mittwoch zum Verbot der linksextremistischen Onlineplattform linksunten.indymedia.org von 2017. Die Szene mobilisiert bundesweit für die Demonstration, im Internet fanden sich Aufrufe zu Gewalt gegen Polizisten.

Ebenfalls für Samstag hat der frühere AfD-Politiker André Poggenburg zu einer Kundgebung in dem linksgeprägten Stadtteil Leipzig-Connewitz aufgerufen. Sie steht unter dem Motto „Abschaltung von ‚indymedia.org’ jetzt!“.

Von LVZ