Vier Säulen für neues Konzept: Ex-Karstadt soll in zwei Jahren wieder öffnen

Nun ist es amtlich: Das frühere Karstadt-Warenhaus in der Leipziger Petersstraße wird in Zukunft ein ganz anderes Konzept haben. Nur noch weniger als die Hälfte der 32 800 Quadratmeter Nutzflächen sind nach einem Umbau für Einzelhandel und Gastronomie vorgesehen.

Informationen am Schaufenster

Was Immobilienfachleute schon länger für das im Februar 2019 geschlossene Kaufhaus vorhergesagt hatten, bestätigte der Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes jetzt mit dem Freischalten einer Internetseite (www.n30-leipzig.de). Zugleich wurden die Kerndaten an einem Schaufenster in der Petersstraße bekannt gegeben.

An einem Schaufenster in der Petersstraße stehen die Eckdaten für das künftige Nutzungskonzept des früheren Karstadt-Warenhauses. Quelle: Kempner

Demnach soll das neue Nutzungskonzept auf vier Säulen ruhen. Dies sind: moderne Büroflächen (16 800 Quadratmeter beziehungsweise drei der sechs Etagen), Einzelhandel (12 000 Quadratmeter), Gastronomie (3000) und ein Fitness-Center (1000 Quadratmeter). Einzelhandel und Gastronomie dürften sich dabei vor allem im Untergeschoss, Erdgeschoss und ersten Stock abspielen. Der Grund: Die Shopping-Kundschaft ist heutzutage kaum noch bereit, mehrere Stockwerke bis zu einem Ladengeschäft zu überwinden. Deshalb wurde beispielsweise auch schon das Leipziger Einkaufszentrum „Höfe am Brühl“ so konzipiert, dass die Kundschaft per Rolltreppe nur maximal ein Stockwerk nach unten oder oben fahren muss.

„Neuartige Erlebniswelt“ versprochen

Am früheren Karstadt-Warenhaus wurden nun auch Werbefahnen mit dem Namen „N30“ angebracht. Dies soll wahrscheinlich für die Standortadresse Neumarkt 30 stehen, welche die Leipziger bisher aber als Rückseite des riesigen Gebäudes empfunden hatten. Auf der neuen Internetseite lautet die Überschrift: „Grand Lifestyle im Herzen Leipzigs“. Darunter folgt ein Text in moderner Werbelyrik:

„Im Herzen Leipzigs, im historischen Altstadtkern zwischen Petersstraße und Neumarkt, entsteht auf über 32.800 m2 ein außergewöhnliches Projekt: Unter dem Motto ‚Grand Lifestyle‘ werden im historischen Warenhaus modernste Offices, ausgewählte Shopping- und Gastronomie-Erlebnisse mit spannenden Lifestyle- und zukunftsweisenden Mobilitäts-Konzepten vereint. Das Projekt erschafft eine neuartige und ebenso vielseitige wie authentische Erlebniswelt und schließt eine letzte Lücke in Leipzigs Innenstadt.“

Keine Auskünfte beim Eigentümer

Viel mehr ist dort nicht zu erfahren. Als Eigentümer des Objektes wird die Luxemburger Firma „ Petersstrasse S.à.r.l.“ ausgewiesen – mit den Geschäftsführerinnen Milène Belem und Célia Neves sowie Herrn Pascal Bruzzese. Ein Vertreter des Unternehmens erklärte gegenüber der LVZ, dass es gegenwärtig keine weiteren Detail-Informationen für die Öffentlichkeit gebe. Nächste Schritte seien aber schon in Vorbereitung.

Laut den Informationen an dem Schaufenster soll die Vermietung im zweiten Quartal 2020 beginnen. „Verfügbar“ seien die Flächen „ab Ende 2021“. Zum Konzept gehörten auch 400 Auto-Parkplätze und 300 Fahrradstellplätze. Wie berichtet, war die Tiefgarage nach einigen Monaten Schließzeit bereits in diesem Sommer wieder eröffnet worden. Mit 2,50 Euro Parkgebühr pro angefangener Stunde bietet sie für Leipziger Verhältnisse allerdings keine Schnäppchen-Preise.

Rathaus begrüßt Nutzungskonzept

Im Neuen Rathaus werden die Pläne sehr wohlwollend aufgenommen. Moderne Büro-Flächen seien wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung und inzwischen Mangelware in der Leipziger Innenstadt – jedenfalls besser als noch ein Hotel, hieß es dort. „Am wichtigsten ist, dass das Haus bald wieder öffnet“, so ein Sprecher des Baudezernates. Dafür sei jedoch ein Umbau der ehemaligen Warenhaus-Etagen notwendig. Weil auch Büroflächen viel Tageslicht brauchen, könnte der riesige Lichthof durchaus erhalten bleiben. Eventuell erfahre er sogar noch eine Erweiterung. Unwahrscheinlich sei hingegen ein Fortbestand der Fontäne in dem Lichthof, die ein Markenzeichen von Karstadt gewesen sei. „Wir sind in guten Gesprächen. Noch liegt der Stadt aber kein Bauantrag vor“, betonte der Sprecher.

Von Jens Rometsch