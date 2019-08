Leipzig

Exakt 30 Tage sind es noch, bis die Sachsen an den Wahlurnen über die Zusammensetzung des neuen Landesparlaments entscheiden. Wer ungeduldig ist oder am 1. September keine Zeit hat, kann bereits seit diesem Montag im Leipziger Stadtzentrum abstimmen: Am 29. Juli öffnete die Briefwahlstelle in der Markgrafenstraße ihre Türen.

Die Option zur Vorab-Wahl werde bereits jetzt von vielen wahrgenommen, sagt Leipzigs Kreiswahlleiter Peter Dütthorn: „Es kommen täglich mehrere Hundert Personen zu uns. Insgesamt waren schon ein paar Tausend Leute da.“ Denn in der Briefwahlstelle sei das Wählen auch ohne Wahlbenachrichtigung möglich – man benötige nur einen Personalausweis.

Wahlbenachrichtigungen werden derzeit verschickt

Apropos Wahlbenachrichtigungen: Diese würden seit Donnerstag bei der Post liegen und dieser Tage verschickt, erklärt Dütthorn. „Bis zum nächsten Wochenende sollte jeder Leipziger seine Benachrichtigung erhalten haben.“ Mit dieser kann dann am einfachsten ein Antrag zur Briefwahl gestellt werden, sowohl postalisch als auch online, per Mail oder Fax. Auch eine formlose Antragstellung ist möglich.

Bei Bedarf bis zu 40 Mitarbeiter in der Briefwahlstelle

Zur Stadtrats- und Europawahl im Mai vermeldete das Leipziger Amt für Statistik und Wahlen einen derart großen Andrang an Briefwählern, dass es kurzzeitig zum Bearbeitungsstau kam. Laut Dütthorn gab es rund doppelt so viele Briefwähler wie bei der vorangegangenen Wahl. 30 Mitarbeiter der Stadtverwaltung machten damals freiwillig Überstunden, um der Masse Herr zu werden. Für den anstehenden Wahlgang wurden deshalb „deutlich mehr Arbeitsplätze“ geschaffen, so Dütthorn, „auch als Reserve.“ Man sei nun flexibler und könne die aktuell sieben Stellen bei Bedarf auf bis zu 40 erhöhen.

Die Debatte um die Landesliste der AfD habe im Übrigen keinen Einfluss auf die hiesigen Wahlzettel und die Arbeitsabläufe in der Briefwahlstelle gehabt, erklärt der Kreiswahlleiter. Auf der rechten Seite der Stimmzettel stünden nur die ersten fünf Bewerber der Parteien, und diese seien bei der AfD unstrittig gewesen. „Wie lang die Landesliste letztlich ist, hat keine Auswirkungen für uns. Schwierig wäre es nur geworden, wenn die Entscheidung gefallen wäre, dass die komplette Landesliste neu erstellt werden müsste.“

Von Christian Neffe