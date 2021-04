Vier neue Glocken fertig – aber die Weihe verschiebt sich

Leipzig

Die vier neuen Glocken für die Leipziger Thomaskirche sind fertig und können aus der Glockengießerei Bachert im nordbadischen Neunkirchen an die Pleiße umziehen. Am 15. April erfolgte die sogenannte technische Werkabnahme – zur Zufriedenheit aller. Aus der ursprünglich geplanten Glockenweihe am Pfingstmontag wird allerdings nichts – wegen der Corona-Situation. Da zahlreiche Unterstützer des Projekts Geläut-Sanierung/Geläut-Erweiterung von außerhalb stammen und im Mai in Leipzig wegen der Pandemie keine Übernachtungsmöglichkeiten finden würden, entschied der Kirchenvorstand am Donnerstagabend, die Weihe auf den Reformationstag zu verschieben. „Dann stellt sich die Lage hoffentlich anders da, sind viel mehr Menschen geimpft. Dann kann das Fest mit Gottes Beistand auch ein richtiges Fest werden“, sagte Thomaspfarrer Martin Hundertmark gegenüber LVZ.de.

Einbau bereits Ende April

Nach Leipzig transportiert werden die vier 100 bis 350 Kilogramm schweren Instrumente bereits Ende dieses Monats. Mit einem Autokran werden sie sogleich in den Turm gehoben. Zwei Gebetsglocken, eine Sakramentsglocke und eine Motettenglocke sorgen dann nach der Weihe im Herbst dafür, dass das Klangspektrum des Thomas-Geläuts erweitert wird.

Vertreter des Kirchenvorstandes um Pfarrer Hundertmark waren Mitte März dabei, als zwei der vier Zimbelglocken gegossen wurden. Sie beobachteten fasziniert, wie das 1100 Grad heiße, zähflüssige Metallgemisch aus Kupfer und Zinn in die Formen floss. Ende vergangenen Jahres hatte es schon einmal einen Termin in der Gießerei in Nordbaden gegeben. Damals war Firmeninhaber Albert Bachert nur mit dem Ergebnis von einem der vier Güsse zufrieden gewesen. Daher wurden die übrigen drei Bronzestücke jüngst neu produziert.

In der oberen der beiden Glockenstuben im Turm der Thomaskirche werden die vier neuen Instrumente an einem nagelneuen Glockenstuhl ihren Platz finden. Quelle: Dominic Welters

Neuer Glockenstuhl aus Eichenholz

Bevor der Einhub der Instrumente erfolgt, erhält die obere der beiden Glockenstuben der Thomaskirche einen neuen Glockenstuhl aus Eichenholz. Er besteht aus zwei Etagen. Unten hängen zwei alte, tief klingende Bestandsglocken, oben finden die neuen, deutlich heller klingenden Glocken aus dem Hause Bachert ihren Platz. Für das aufwendige Projekt, das deutlich mehr als 500 000 Euro kosten wird, hatte die Kirchgemeinde eine international angelegte Spendenaktion gestartet. Der Förderverein Thomaskirche-Bach und die Gemeinde warben rund 300 000 Euro an Spenden ein, darunter 92 000 Euro, die ein Gönner aus den USA nach Leipzig überwies. Außerdem gibt es Denkmalschutz-Fördermittel und Zuschüsse der Landeskirche Sachsen.

Die Gloriosa in der Thomaskirche ist Leipzigs älteste Glocke. Quelle: Michael Bader

Künftig achtstimmiges Geläut

Der Zustand des Geläuts war seit Längerem besorgniserregend. Aufhängungen und Antriebstechnik machten eine Restaurierung dringend erforderlich. Ende 2019 wurden die Gloriosa aus dem Jahr 1477 und die Hilliger-Glocke von 1574, die sich in der unteren Glockenstube befinden, abgehängt und vorübergehend stillgelegt. Beide wurden gereinigt, erhielten neue Joche aus Holz und neue Klöppel. Der älteste Klangkörper der Thomaskirche, die Gloriosa, die nur an besonderen Tagen erklingt, läutete nach einem halben Jahr Pause erstmals wieder am Pfingstsonntag 2020. Mit den vier nagelneuen Bronzeglocken hat die Thomaskirche künftig ein achtstimmiges Geläut.

Von Kerstin Decker und Dominic Welters