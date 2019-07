Leipzig

Er will es noch ein viertes Mal versuchen: Ex-AfD-Mitglied André Poggenburg und die rechte Splitterpartei „Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland“ (AdPM) haben eine weitere Demonstration in Leipzig-Connewitz angemeldet. Das gab die Partei am Donnerstag auf ihrer Faceboook-Seite bekannt.

Demnach soll die Kundgebung am 17. Juli um 18 Uhr an der Kreuzung Brandstraße / Selneckerstraße stattfinden – erneut in unmittelbarer Nähe des Linxxnet, wo unter anderem die Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel ihr Büro hat. Motto: „Linker Anarchie und Aggression konsequent entgegnen [sic!]“.

Laut des Facebook-Beitrags sei die Kundgebung in Absprache mit der Stadt Leipzig und der Polizei an dieser Stelle eingetaktet worden. Eine Bestätigung dafür war seitens der Behörden am Donnerstagabend nicht mehr einzuholen.

Poggenburg und die AdPM wollten bereits am 12. Februar, am 1. Mai sowie am 5. Juni in Connewitz demonstrieren. In allen Fällen wurde die Kundgebung kurzfristig in Richtung Stadtzentrum verlegt. Die Partei klagte dagegen am Verwaltungsgericht, dem wurde jedoch nicht stattgegeben.

Von Christian Neffe