Leipzig

Wer hätte es gedacht: Die Leipziger Innenstadt ist eine ziemlich gute Snowboard-Piste. Das beweist ein Video, das am Sonntag tausendfach in den Sozialen Medien geteilt wurde. Es zeigt einen Snowboardfahrer, der, von einem silbernen Jeep gezogen, durch den frischen Pulverschnee auf dem Leipziger Markt fährt. Ein ziemlich außergewöhnlicher Anblick.

„Ein Spaß, der sich für den Moment angeboten hat“, beschreibt ebendieser Snowboarder die Aktion, die unter dem Titel „Urban Snowboarding“ auf dem Facebook-Account „Leipzig von oben“ viele User begeistert hat. Seinen Namen will der Fahrer verständlicherweise nicht öffentlich nennen – denn erlaubt ist ein solches Auto-Snowboard-Gespann mitten in der Stadt natürlich nicht.

„Noch Samstagabend hätte ich nicht gedacht, dass es was wird“

Auch um niemanden zu gefährden, starteten die Wintersport-Fans sehr früh am Sonntagmorgen. Viel Schnee und weder Raumfahrzeuge noch Menschen in der Leipziger City boten beste Voraussetzungen für ihr Vorhaben. Das erste Mal ausprobiert hatten sie die Konstruktion mit einem Seil an der Anhänger-Kuppel bereits Anfang Januar auf einem Baumarktparkplatz. Schon dort habe es gut funktioniert. „Als am Donnerstag der Wintereinbruch vorausgesagt wurde, habe ich mit einigen Freunden die Aktion geplant. Noch am Samstagabend habe ich nicht wirklich geglaubt, dass es was wird – es hatte bis dahin ja kaum geschneit“, so der Snowboarder.

Umso größer war dann die Überraschung am Sonntagmorgen: Leipzig versank im Schnee. Die Innenstadt biete ziemlich gute Schneeverhältnisse, so der „Urban-Snowboarder“. Zwischen den Häusern könne der Schnee nicht verweht werden und so entstehe eine gleichmäßig beschneite Fläche – ideale Voraussetzung für eine Spritztour auf dem Board. Gegen 7.30 Uhr ging es am Augustusplatz los.

Start vor den ersten Räumfahrzeugen

„Bis sechs Uhr geht ja die Sperrstunde, für die besten Licht-und Schneeverhältnisse starteten wir ziemlich früh. Wir mussten ja vor den ersten Räumfahrzeugen unterwegs sein“, erzählt der Snowboarder. Vom Augustusplatz ging es über die Grimmaische Straße bis zum Markt. Für ihn war das Snowboard-Abenteuer in der City eine willkommene Abwechslung. Denn im Corona-Lockdown muss er – wie viele Leipziger Wintersport-Fans – auf Ausflüge nach Oberwiesenthal oder in andere Ski- und Snowboard-Gebiete verzichten.

Angesichts der perfekten Schneebedingungen wohl für viele nicht gerade leicht. Da ist „Urban Snowboarding“ die Gelegenheit, um überhaupt aufs Board zu steigen. Regelmäßig wird das – trotz bleibendem Winterwetter – aber nicht der Fall sein. Weitere Aktionen sind vorerst nicht geplant. Am Sonntag wurde nach der Innstadt noch eine weitere Piste ausprobiert: Am Völkerschlachtdenkmal war sogar Platz für drei Snowboarder hinter dem Jeep.

Von Lilly Günthner