Leipziger entwickelt App zum Ernte-Tausch

Leipzig

„Der Pflaumenbaum trägt dieses Jahr wieder so viel – ich weiß gar nicht, wohin damit! Schade drum, aber das Meiste muss ich wegschmeißen.“ Eine reiche Ernte kann zur Belastung werden – zum Beispiel wenn die Gartenbesitzer schon älter und ihre Kinder aus dem Haus sind. Dann werden sie der Mengen nicht mehr Herr – während andere Leute Obst und Gemüse aus der Umgebung gern nehmen würden. Noch dazu, wenn es nichts kostet. Das Problem: Erzeuger und Verwender müssen irgendwie zueinander finden.

Verschenken oder tauschen

Das geht ab sofort über eine App mit dem Namen „Scheune“. Entwickelt hat sie Thomas Rommel aus Leipzig. Der 39-Jährige will Kleingärtnern, Grundstückbesitzern, Balkon- und Dachgärtnern ermöglichen, den Teil ihrer Ernte zu verschenken oder zu vertauschen, den sie selbst nicht verbrauchen. Dadurch sollen Menschen ohne Kleingarten Zugang zu Produkten erhalten, die im Moment in der Region wachsen. Neben frischem Obst und Gemüse können auch verarbeitete Produkte wie Marmelade oder Ketchup abgegeben werden. Und sogar Kompost, selbst gezogenes Saatgut oder Dung von Tieren.

Grünes Haus mit zwei Toren

Erkennungszeichen ist ein grünes Gebäude mit zwei Toren. Die kostenlose App ist noch ganz neu in den Appstores. Deswegen ist die „Scheune“ derzeit noch leer – für Leipzig stehen im Moment noch keine Angebote drin. Der Initiator hofft aber, dass sich das in der Geburtsstadt der Schreberbewegung schnell ändert, sobald genug Leute davon wissen. Die ersten Nutzer haben sich bereits registriert. Von Leipzig aus möchte Rommel die App später auf andere Städte erweitern.

Thomas Rommel möchte lokale und saisonale Produkte stärken. Quelle: privat

Nach dem Herunterladen und Anmelden kann man seine Produkte mit Foto einstellen, mit Anbietern in Kontakt treten und sich zur Übergabe verabreden. Gut 300 Kleingartenvereine waren über die Entwicklung der App informiert. Vor allem aus der Sparte ums Küchenholz in Schleußig waren einige Kleingärtner in die Erarbeitung einbezogen. „Das Feedback ist durchweg positiv und es gab auch Tipps zur Verbesserung. Diese sind nun alle eingebaut“, berichtet Rommel. In vielen Kleingartensparten floriert auch ohne App bereits der Tauschhandel. Mit der App können zusätzliche Nutzer erreicht werden – zum Beispiel Hausgemeinschaften, die kooperative und genossenschaftliche Ideen vertreten, oder die Foodsharing-Bewegung.

Lokale Produkte stärken

Thomas Rommel versteht die „Scheune“ als Herzblutprojekt, für das er lediglich seine Unkosten mit etwas Werbung decken will. Ansonsten ist die Nutzung komplett kostenfrei. Der Ethnologe und Projektmanager hat neun Jahre lang in Afrika, der Karibik und Asien gearbeitet, konkret in Burkina Faso, Haiti und Äthiopien. Besonders in Afrika hat es ihn immer verwundert, weshalb die Menschen einerseits Hilfe erhalten, um bessere Landwirtschaft zu betreiben. Und andererseits die lokalen Märkte mit Billigprodukten aus industrieller Massenproduktionen überschwemmt werden, sodass denselben Bauern die Lebensgrundlage gleich wieder entzogen wird. „Ein Wandel darf nicht nur von den Ländern des Südens erwartet werden, während wir uns auf dem erzielten Luxus ausruhen“, sagt Rommel, der jetzt in Schleußig lebt und nebenbei auch freischaffender Fotograf ist. Wenn die Menschen sich wieder mehr auf lokale Produkte besinnen, können Transportkilometer, Verpackungsmüll und Pestizide eingespart werden – letztlich auch ein Beitrag zum Klimaschutz.

Website zur App: www.scheune-web.de

Von Kerstin Decker