Virtueller Rundgang durchs Leipziger Kepler-Gymnasium

Es ist einer der Lieblingssätze von Michael Knape. „Physik ist hochspannend“, sagt der Lehrer, und zum Beweis schlägt gleich mal ein kleiner Blitz ein: mit einer Spannung von 5000 Volt. „Die Schüler lassen wir aber nicht an die Versuchsanordnung ran“, beeilt sich Knape zu sagen. Seine Physik-Show ist legendär am Johannes-Kepler-Gymnasium. Einmal im Jahr öffnet die Schule im Leipziger Westen ihre Türen für Viertklässler und deren Eltern, die auf der Suche nach einem weiterführenden Bildungsangebot sind. Wenn dann die hochspannenden Mini-Blitze einschlagen, drängeln sich bis zu 100 Zuschauer im Physik-Raum und auf dem Gang davor – normalerweise.

21 kurze Filme darüber, was künftige Fünftklässler erwartet

Wegen Corona müssen die Schulen dieses Jahr aber andere Wege finden, um sich zu präsentieren. Physiklehrer Knape hat sein Experiment kürzlich vor einer Videokamera aufgeführt. Daraus ist einer von insgesamt 21 kurzen Filmen entstanden, in denen sich das Gymnasium jetzt auf seiner Internetseite vorstellt. Der Deutsch- und Englisch-Lehrer Thomas Langer streift als Moderator durch die Schulflure. Mal untermalen Rockgitarren den virtuellen Rundgang, mal fernöstliche Harfenklänge, mal Panflöten und mitreißende Rhythmen.

Hochspannend: Physik- und Mathelehrer Michael Knape erzeugt Mini-Blitze. Quelle: André Kempner

Planeten, Sterne und ein Satellit führen Langer durch den Gang ins Astronomie-Zimmer. Man fühle sich dem Namensgeber der Schule verpflichtet, sagt er. Johannes Kepler entdeckte im frühen 17. Jahrhundert, dass sich die Planeten um die Sonne bewegen; gut vier Jahrhunderte später verschaffte sich der Science-Club der Schule selbst einen Überblick von da oben: Ein Helium-Ballon transportierte Messgeräte und zwei Kameras in die Stratosphäre. 37 524 Meter Höhe über der Erdoberfläche schwebte die Forschungsmission. Auch davon berichtet ein Film.

Dem Namensgeber der Schule verpflichtet: Deutsch- und Englischlehrer Thomas Langer erklärt als Moderator der Filme die Keplerschen Gesetze. Quelle: André Kempner

Besonders stolz ist man am Kepler-Gymnasium darauf, eine Projektschule der Unesco zu sein – der Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen. Wie man den Austausch mit den 13 weiteren sächsischen und einigen der 11 000 Unesco-Projektschulen weltweit organisiert, das erklärt Unesco-Landeskoordinator und Kepler-Lehrer Lars Junghanns in einem Video: Unter anderem pflegen die Schüler eine Partnerschaft mit einer Schule in Malawi und engagieren sich für Orang-Utans in Indonesien.

Neues Format für die Kepler-Schule

„Der virtuelle Rundgang durch unsere Schule ist ein neues Format für uns“, sagt Schulleiterin Kerstin Tietz. Sie sei froh, dass es damit trotz Corona gelinge, „bunt und kunterbunt zu präsentieren“, was die künftigen Fünftklässler erwartet – selbst wenn das nicht immer erwartbar ist: „Auch wenn viele denken, der Ball ist rund“, sagt Physik- und Mathelehrer Michael Knape in einem weiteren Filmchen, „lernt man bei uns am Kepler, dass der Ball eigentlich ziemlich eckig ist“. Physik mag mitunter hochspannend sein, dafür gelte aber ebenso: „Mathematik ist verblüffend.“

